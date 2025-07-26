Скільки нерухомості може мати одна людина в Україні — обмеження та правила у 2025

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Власне житло — це не лише місце для життя, а й надійна інвестиція, що забезпечує стабільність і впевненість у майбутньому. В Україні ринок нерухомості залишається привабливим як для громадян, так і для іноземних інвесторів. Особливо популярними є квартири в новобудовах, які купують для проживання або як спосіб збереження капіталу.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки нерухомості може мати одна людина у 2025 році.

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Скільки можна мати квартир у власності в Україні

В Україні немає прямого законодавчого обмеження на кількість квартир, якими може володіти одна особа. Це означає, що громадяни можуть купувати необмежену кількість об'єктів житлової та нежитлової нерухомості. Головна умова — законність джерел коштів і чистота угоди.

Якщо планується інвестування в нерухомість із ціллю подальшої здачі в оренду або перепродажу, необхідно врахувати податкові нюанси та обмеження, що стосуються статусу об’єкта і правил ведення підприємницької діяльності.

Які обмеження при володінні нерухомістю діють у 2025

Навіть попри відсутність ліміту на кількість житла, деякі законодавчі межі все ж існують. Серед них:

Арешт або обтяження — нерухомість із судовими чи виконавчими обтяженнями не можна продавати або дарувати. Спільна власність — будь-яка угода потребує згоди всіх співвласників. Об’єкти культурної спадщини — не можна вносити зміни без дозволу держави. Нотаріальне оформлення — без нього угода може бути визнана недійсною. Несплата податків — загрожує штрафами, пенею та навіть втратою майна.

Для іноземців діють додаткові обмеження: заборона на придбання землі сільськогосподарського призначення, виняток — успадкування з подальшим обов’язковим продажем.

"Іноземець може вільно купувати квартиру чи будинок в Україні, але не має права володіти сільгоспземлею — це залишилось незмінним після земельної реформи", — коментує юристка з нерухомості Марина Сергієнко.

Податки на нерухомість при кількох об’єктах

У 2025 році власники нерухомості продовжують сплачувати податок на нерухоме майно, якщо площа перевищує встановлені норми. База оподаткування:

для квартир — понад 60 кв. м;

для будинків — понад 120 кв. м;

для сумарної площі різних типів — понад 180 кв. м.

Ставка встановлюється місцевими органами, але не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за попередній рік. У 2025 році ця межа становить 106,5 грн/кв. м (від 7100 грн у січні 2024).

Зазначимо, що податкова не надсилає повідомлень, якщо нерухомість не перевищує порогові площі.

Як оформити кілька квартир на одне ім’я

Купуючи квартиру в новобудові, важливо розуміти усі етапи процесу:

Попередній договір — інвестор підписує документ із забудовником. Необхідні: паспорт, ІПН, кошти, згода другого з подружжя. Очікування здачі будинку — в договорі фіксується дата введення в експлуатацію. Оформлення права власності — після отримання поштової адреси забудовником.

Для реєстрації власності потрібні:

паспорт і ІПН покупця;

паспорт і ІПН другого з подружжя;

свідоцтво про шлюб;

договір купівлі-продажу;

акт прийому-передачі;

технічний паспорт об’єкта;

документи про введення в експлуатацію.

Після цього власник отримує витяг із Державного реєстру речових прав.

Що врахувати при інвестуванні в кілька об’єктів

Мати кілька квартир — це законно, але з цим пов’язані додаткові обов’язки:

Звітність — якщо здаєте в оренду, варто зареєструватись як ФОП або подавати декларації. Податкове навантаження — збільшується з кожною додатковою одиницею нерухомості. Управління нерухомістю — потребує часу та знань або найму професійного керуючого.

Як повідомлялось, незважаючи на війну, податок на нерухомість в Україні у 2025 році залишається чинним, але стосується лише власників житла з надлишковою площею. Оподатковуються лише "зайві" квадратні метри, що перевищують встановлену норму.

Також ми розповідали, що з 1 січня 2013 року в Україні запрацював Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП), який централізував облік усіх прав власності на нерухомість. Однак, права на майно, набуте до цієї дати, не були внесені до реєстру автоматично.