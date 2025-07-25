Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Нерухомість Здача квартири без договору — як покарають власника у 2025

Здача квартири без договору — як покарають власника у 2025

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 15:10
Яка відповідальність за здачу квартири без договору в Україні — штрафи та як захистити свої права
Чоловіки з документами. Фото: Freepik

Для багатьох українців здача квартири в оренду — це не бізнес, а джерело додаткового доходу. Але навіть у такому разі важливо дотримуватись закону. Згідно зі ст. 67 Конституції України, кожен зобов’язаний сплачувати податки. А якщо власник здає квартиру "втемну", без договору й реєстрації доходу, він порушує не лише податкове, а й кримінальне законодавство.

Кожен громадянин, навіть який не є підприємцем, але передає нерухоме майно в оренду, зобов’язаний задекларувати дохід і сплатити податок на доходи фізичних осіб, наголошує нотаріус Золтан Русанюк.

Реклама
Читайте також:

Які вимоги до договору оренди квартири

Згідно з Господарським кодексом України (ст. 284), будь-який договір оренди має містити кілька обов’язкових умов:

  • чіткий опис об'єкта оренди: адреса, характеристики, вартість;
  • строк, на який укладається договір;
  • розмір та порядок оплати;
  • умови повернення чи викупу майна.

Окремо варто прописати форму підтвердження платежів (особливо при готівковому розрахунку), порядок розірвання договору та цільове використання житла. Якщо вказати, наприклад, що квартира здається для проживання, а орендар облаштує в ній склад або офіс — власник нестиме частину відповідальності за порушення, навіть не знаючи про них.

Коли потрібне нотаріальне посвідчення договору

За словами Русанюка, "договір найму житла строком на три роки і більше має бути нотаріально посвідченим". Винятком є лише майно державної чи комунальної власності, якщо строк договору не перевищує п’яти років.

У разі порушення цієї вимоги, навіть формально підписаний договір може бути визнаний недійсним у суді.

Яка відповідальність за здачу квартири без договору

Здача квартири без договору та несплата податків — це не лише адміністративне порушення. 

"Орендодавцям загрожує штраф від 85 до 425 тис. грн, а також конфіскація та заборона займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Це передбачено ст. 212 Кримінального кодексу України", — наголошує Русанюк.

Також санкції передбачені й Кодексом України про адміністративні правопорушення:

  • ст. 163-4 — штраф за порушення у податковому обліку доходів;
  • ст. 164-1 — штраф за неподання декларацій.

Штрафи — від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів. А при повторному порушенні чи наявності злісного умислу відповідальність може бути більш жорсткою.

Як нотаріус і рієлтор відповідають за порушення

Цікаво, що відповідальність несуть не лише власники, а й нотаріуси та рієлтори. Вони зобов’язані повідомляти податкову про укладені договори.

"Нотаріус зобов’язаний передавати інформацію про посвідчений договір оренди до контролюючого органу за формою, встановленою урядом", — пояснює Русанюк. 

Це передбачено постановою Кабміну № 1242 та ст. 170.1.6 Податкового кодексу України.

Рієлтори, які виступають посередниками, також мають повідомити податкову про угоди, укладені за їх сприянням. Якщо цього не зробити, накладається штраф — 680 грн за кожне порушення (ст. 119-1 ПКУ).

Чому важливо укладати договір оренди

Підписання договору захищає не лише бюджет держави, а й обидві сторони — орендаря й власника. Без договору складно довести в суді факт домовленості, строк проживання, розмір орендної плати чи відповідальність за пошкодження майна.

Крім того, письмовий договір із чіткими умовами зменшує ризики:

  • рейдерського захоплення житла;
  • незаконної реєстрації мешканців;
  • перетворення квартири на бордель, склад або офіс шахраїв.

Для власника це — можливість офіційно захистити права. А для держави — отримати податки, які потім перетворяться на дороги, школи та оборону.

Як повідомлялось, в умовах зростання кількості шахрайських схем у сфері нерухомості офіційний договір оренди стає ключовим інструментом для захисту прав як орендаря, так і, перш за все, власника помешкання. Він не лише фіксує домовленості, а й гарантує юридичну безпеку обом сторонам угоди.

Також ми розповідали, що оренда квартири в Україні має значні регіональні відмінності: у деяких містах ціни стали надто високими, тоді як в інших вони залишаються стабільними та доступними. Основними чинниками, що впливають на вартість оренди, є попит з боку ВПО, безпекова ситуація та економічна активність регіону.

податки нерухомість штраф штрафи оренда квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації