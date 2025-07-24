Соціальне житло в Україні — хто отримає та які умови у 2025

Квартири від держави — хто з українців має право на соцжитло
Соціальне житло в Україні — це не подарунок, а соціальний інструмент для вирішення житлових проблем найбільш уразливих громадян. У 2025 році правила надання залишаються стабільними, однак державні ресурси обмежені, а черги — зростають.
Згідно із законом "Про житловий фонд соціального призначення", право на соціальне житло мають лише ті, хто не в змозі забезпечити себе дахом над головою самостійно.
Безоплатне соціальне житло доступне для кількох груп:
- громадяни, які проживають в аварійних будинках;
- діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;
- особи з тяжкими захворюваннями, які потребують ізоляції;
- громадяни, які втратили житло внаслідок катастроф або війни.
Ці категорії мають право на позачергове забезпечення житлом. Всі інші потрапляють у загальну чергу і чекають своєї черги, іноді — роками.
Умови отримання соціального житла залежать від доходу та площі
Щоб потрапити до реєстру кандидатів, громадянин має відповідати щонайменше одній з трьох базових умов:
- Площа житла менше 7 кв. м на особу. Це — один із головних критеріїв, який підтверджується технічним паспортом або витягом з реєстру нерухомості.
- Сукупний дохід сім’ї менший за прожитковий мінімум. У 2025 році цей показник орієнтовно становить близько 3 200 грн на одну людину. Але на практиці враховується ще й вартість оренди у регіоні проживання.
- Наявність статусу ВПО без наявності житла. Внутрішньо переміщені особи мають право на житло лише за умови, що не володіють будь-якою нерухомістю в межах контрольованої території.
До пакету документів, який потрібно подати, входять:
- копія паспорта;
- довідка про склад сім’ї;
- документи, що підтверджують дохід;
- технічна документація на житло;
- підтвердження відповідної категорії (довідка ВПО, медичний висновок тощо).
Хто має пільгу на позачергове соціальне житло
Згідно з чинним законодавством, позачергово отримати житло мають право такі групи:
- інваліди війни;
- учасники бойових дій;
- члени сімей загиблих військових;
- жертви репресій та реабілітовані особи;
- постраждалі від Чорнобильської катастрофи;
- багатодітні родини з п’ятьма і більше дітьми;
- діти-сироти та особи з інвалідністю з дитинства;
- громадяни, які втратили житло внаслідок стихійного лиха.
Цим категоріям не потрібно чекати своєї черги роками — їх заяви розглядаються першочергово, і житло надається за наявності ресурсу.
Соціальна оренда забороняє перепродаж чи передачу
Особливістю соціального житла є те, що воно залишається у власності держави. Людина не стає повноцінним власником і не може продавати, дарувати, здавати в оренду та передавати у спадок.
Єдиною законною формою користування є договір соціальної оренди. За цим договором мешканець має право проживати в житлі, оплачуючи лише комунальні послуги. Втім, відповідальність за утримання квартири у належному стані покладається на самого мешканця.
Які документи потрібні для постановки на чергу
Процедура отримання соціального житла у 2025 році зберігає традиційний порядок. Для того щоб стати в чергу, потрібно:
- Звернутись до органу місцевого самоврядування за місцем фактичного проживання.
- Подати заяву на включення до реєстру осіб, що потребують поліпшення житлових умов.
- Додати документи, які підтверджують причину подання — довідки, витяги, акти тощо.
- Надати документи про доходи, майно, склад сім’ї.
Слід розуміти, що під час перевірки враховується вся фінансова інформація. Приховування даних про доходи може стати підставою для відмови у наданні житла або виключення з черги.
Чого очікувати надалі
Україна планує запровадити нову модель соціального житла, яка передбачає орендну плату залежно від рівня доходів мешканців. Про це повідомила координаторка житлово-комунальних програм громадянської мережі "Опора" Тетяна Бойко в інтерв'ю Укрінформу.
Нова модель соціального житла виходить за рамки простого надання фізичного простору. Вона включає комплексний підхід до управління та фінансування.
"Це питання не тільки про фізичне житло, а й про управління ним і фінансову модель. Воно не буде безкоштовним. Люди, котрі житимуть там, сплачуватимуть орендну плату відповідно до рівня своїх доходів. Це сучасне житло, яке буде фінансово та архітектурно доступним для людей з інвалідністю", — зазначила Бойко.
Модель передбачає, що орендна плата буде диференційованою, що теоретично має зробити житло доступним для людей з низькими доходами.
За словами Бойко, Міністерство розвитку громад і територій активно працює над відповідним законодавством, але процес впровадження буде тривалим:
"Якщо закон почне діяти у 2027 році, то реальне впровадження нової моделі соціального житла очікується близько 2030 року", — додала Бойко.
Як повідомлялось, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики". Цей документ є ключовим для початку масштабної житлової реформи, адже він не тільки переглядає правила іпотеки, оренди та квартирних черг, але й відкриває шлях до міжнародного фінансування житлових програм.
Також ми розповідали, що нерухомість в Україні демонструє складну динаміку: хоча попит поступово зростає, особливо у великих містах, деякі квартири залишаються неліквідними. Вони можуть роками "зависати" на ринку, незважаючи на пропоновані знижки.
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