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Головна Нерухомість Квартири від держави — хто з українців має право на соцжитло

Квартири від держави — хто з українців має право на соцжитло

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 11:05
Соціальне житло в Україні — хто отримає та які умови у 2025
Дівчина та хлопець з коробками. Фото: Freepik

Соціальне житло в Україні — це не подарунок, а соціальний інструмент для вирішення житлових проблем найбільш уразливих громадян. У 2025 році правила надання залишаються стабільними, однак державні ресурси обмежені, а черги — зростають. 

Згідно із законом "Про житловий фонд соціального призначення", право на соціальне житло мають лише ті, хто не в змозі забезпечити себе дахом над головою самостійно.

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Безоплатне соціальне житло доступне для кількох груп:

  • громадяни, які проживають в аварійних будинках;
  • діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;
  • особи з тяжкими захворюваннями, які потребують ізоляції;
  • громадяни, які втратили житло внаслідок катастроф або війни.

Ці категорії мають право на позачергове забезпечення житлом. Всі інші потрапляють у загальну чергу і чекають своєї черги, іноді — роками.

Умови отримання соціального житла залежать від доходу та площі

Щоб потрапити до реєстру кандидатів, громадянин має відповідати щонайменше одній з трьох базових умов:

  1. Площа житла менше 7 кв. м на особу. Це — один із головних критеріїв, який підтверджується технічним паспортом або витягом з реєстру нерухомості.
  2. Сукупний дохід сім’ї менший за прожитковий мінімум. У 2025 році цей показник орієнтовно становить близько 3 200 грн на одну людину. Але на практиці враховується ще й вартість оренди у регіоні проживання.
  3. Наявність статусу ВПО без наявності житла. Внутрішньо переміщені особи мають право на житло лише за умови, що не володіють будь-якою нерухомістю в межах контрольованої території.

До пакету документів, який потрібно подати, входять:

  • копія паспорта;
  • довідка про склад сім’ї;
  • документи, що підтверджують дохід;
  • технічна документація на житло;
  • підтвердження відповідної категорії (довідка ВПО, медичний висновок тощо).

Хто має пільгу на позачергове соціальне житло

Згідно з чинним законодавством, позачергово отримати житло мають право такі групи:

  • інваліди війни;
  • учасники бойових дій;
  • члени сімей загиблих військових;
  • жертви репресій та реабілітовані особи;
  • постраждалі від Чорнобильської катастрофи;
  • багатодітні родини з п’ятьма і більше дітьми;
  • діти-сироти та особи з інвалідністю з дитинства;
  • громадяни, які втратили житло внаслідок стихійного лиха.

Цим категоріям не потрібно чекати своєї черги роками — їх заяви розглядаються першочергово, і житло надається за наявності ресурсу.

Соціальна оренда забороняє перепродаж чи передачу

Особливістю соціального житла є те, що воно залишається у власності держави. Людина не стає повноцінним власником і не може продавати, дарувати, здавати в оренду та передавати у спадок.

Єдиною законною формою користування є договір соціальної оренди. За цим договором мешканець має право проживати в житлі, оплачуючи лише комунальні послуги. Втім, відповідальність за утримання квартири у належному стані покладається на самого мешканця.

Які документи потрібні для постановки на чергу

Процедура отримання соціального житла у 2025 році зберігає традиційний порядок. Для того щоб стати в чергу, потрібно:

  1. Звернутись до органу місцевого самоврядування за місцем фактичного проживання.
  2. Подати заяву на включення до реєстру осіб, що потребують поліпшення житлових умов.
  3. Додати документи, які підтверджують причину подання — довідки, витяги, акти тощо.
  4. Надати документи про доходи, майно, склад сім’ї.

Слід розуміти, що під час перевірки враховується вся фінансова інформація. Приховування даних про доходи може стати підставою для відмови у наданні житла або виключення з черги.

Чого очікувати надалі

Україна планує запровадити нову модель соціального житла, яка передбачає орендну плату залежно від рівня доходів мешканців. Про це повідомила координаторка житлово-комунальних програм громадянської мережі "Опора" Тетяна Бойко в інтерв'ю Укрінформу.

Нова модель соціального житла виходить за рамки простого надання фізичного простору. Вона включає комплексний підхід до управління та фінансування.

"Це питання не тільки про фізичне житло, а й про управління ним і фінансову модель. Воно не буде безкоштовним. Люди, котрі житимуть там, сплачуватимуть орендну плату відповідно до рівня своїх доходів. Це сучасне житло, яке буде фінансово та архітектурно доступним для людей з інвалідністю", — зазначила Бойко.

Модель передбачає, що орендна плата буде диференційованою, що теоретично має зробити житло доступним для людей з низькими доходами. 

За словами Бойко, Міністерство розвитку громад і територій активно працює над відповідним законодавством, але процес впровадження буде тривалим:

"Якщо закон почне діяти у 2027 році, то реальне впровадження нової моделі соціального житла очікується близько 2030 року", — додала Бойко.

Як повідомлялось, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики". Цей документ є ключовим для початку масштабної житлової реформи, адже він не тільки переглядає правила іпотеки, оренди та квартирних черг, але й відкриває шлях до міжнародного фінансування житлових програм.

Також ми розповідали, що нерухомість в Україні демонструє складну динаміку: хоча попит поступово зростає, особливо у великих містах, деякі квартири залишаються неліквідними. Вони можуть роками "зависати" на ринку, незважаючи на пропоновані знижки.

квартири нерухомість житло пільги квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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