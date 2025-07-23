Коли виникає право власності на нерухомість за договором дарування — умови та нюанси

Жінка вивчає документи. Фото: Freepik

Договір дарування нерухомості — це угода, за якою власник безоплатно передає своє майно іншій особі. Це популярний спосіб передати нерухомість, наприклад, земельну ділянку, будинок, квартиру чи гараж, близьким людям. Такий договір має свої особливості, які важливо враховувати, щоб уникнути юридичних проблем.

За договором дарування можуть бути передані будь-які об’єкти, переміщення яких неможливе без втрати їх цілісності чи цінності, зазначає юристка Ірина Миронюк.

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Головна особливість — такий договір завжди укладається в письмовій формі і має бути обов’язково нотаріально посвідчений.

Коли виникає право власності за договором дарування нерухомості

Підписання договору ще не означає, що обдаровуваний став повноцінним власником. Право власності на подаровану нерухомість виникає лише після реєстрації в державному Реєстрі речових прав.

"Обдаровуваний набуває права власності на подарунок безпосередньо після укладення угоди та її державної реєстрації", — зазначає Миронюк.

Це означає, що у день підписання договору в нотаріуса ще не відбулося фактичне набуття права. Реєстрація — критичний крок, без якого дарування юридично не завершене.

Як відбувається реєстрація права власності на подаровану нерухомість

Реєстрація права власності відбувається через:

нотаріуса, який посвідчив договір дарування;

або через ЦНАП/держреєстратора.

Обов’язково вносяться зміни до Державного реєстру речових прав. Саме з цього моменту у нової особи офіційно виникає право власності на квартиру чи будинок.

Які умови дарування спільного майна подружжя

Особливу увагу слід звернути, якщо дарування стосується спільного майна подружжя. Тут важливим є не лише нотаріальний договір, а й наявність письмової згоди іншого з подружжя.

"Якщо один із подружжя передає спільне майно, обов’язкова письмова та нотаріально посвідчена згода другого з подружжя. Інакше — правочин можна визнати недійсним", — уточнює Миронюк.

Якщо мова йде лише про частку, спочатку потрібно чітко її визначити — або через виділ у натурі, або через погоджений порядок користування майном.

Які ризики має договір дарування та коли його можна скасувати

Дарування — це безповоротна дія, але закон дозволяє розірвати договір у визначених випадках.

За словами Миронюк, до юристів часто звертаються люди, які хочуть повернути подароване.

"Причина одна — конфлікт із тим, кому майно було передано. Буває, що родичі змінюють ставлення після отримання власності", — наголошує вона.

Причини, що дають право на розірвання договору:

Груба невдячність (злочин проти дарувальника чи його родичів). Загроза знищення або втрати об’єкта, якщо він має для дарувальника важливу нематеріальну цінність. Недбале ставлення до речей, які мають історичну, культурну чи наукову цінність. Умисне вбивство дарувальника — у цьому випадку право звернення до суду мають спадкоємці.

Якщо суд задовольнить позов, обдаровуваний зобов’язаний повернути подаровану нерухомість.

Який строк подання позову про розірвання договору дарування

У випадку бажання розірвати договір, варто пам’ятати про строк позовної давності. Він становить один рік з моменту, коли дарувальник дізнався або міг дізнатися про підставу для розірвання.

Пропущений строк позовної давності може бути відновлений судом, але лише за наявності поважних причин.

Чому важливо оформити все юридично правильно

Дарування нерухомості — це не лише жест довіри, а й юридично складна процедура. Оформлення без фахівця, порушення норм щодо реєстрації чи прав подружжя може звести нанівець всю угоду.

"Перед даруванням звертайтесь до юриста, особливо якщо йдеться про спільну власність або складну ситуацію з обдаровуваним. Це зменшить ризики неприємних сюрпризів у майбутньому", — рекомендує Миронюк.

Як повідомлялось, передача квартири у подарунок — популярний спосіб переоформлення житла в Україні, але навіть така безоплатна угода має податкові наслідки. Їх розмір залежить від родинних зв'язків між сторонами та їхнього резидентського статусу.

Також ми розповідали, що оформлення спадщини на нерухоме майно в Україні, таке як квартири, будинки чи дачі, має чимало юридичних тонкощів. Важливо заздалегідь ознайомитися з цими нюансами, щоб уникнути труднощів у процесі.