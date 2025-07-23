Когда возникает право собственности на недвижимость по договору дарения — условия и нюансы

Женщина изучает документы. Фото: Freepik

Договор дарения недвижимости — это сделка, по которой собственник безвозмездно передает свое имущество другому лицу. Это популярный способ передать недвижимость, например, земельный участок, дом, квартиру или гараж, близким людям. Такой договор имеет свои особенности, которые важно учитывать, чтобы избежать юридических проблем.

По договору дарения могут быть переданы любые объекты, перемещение которых невозможно без потери их целостности или ценности, отмечает юрист Ирина Миронюк.

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Главная особенность — такой договор всегда заключается в письменной форме и должен быть обязательно нотариально удостоверен.

Когда возникает право собственности по договору дарения недвижимости

Подписание договора еще не означает, что одариваемый стал полноценным собственником. Право собственности на подаренную недвижимость возникает только после регистрации в государственном Реестре вещных прав.

"Одаряемый приобретает право собственности на подарок непосредственно после заключения сделки и ее государственной регистрации", — отмечает Миронюк.

Это означает, что в день подписания договора у нотариуса еще не произошло фактическое приобретение права. Регистрация — критический шаг, без которого дарение юридически не завершено.

Как происходит регистрация права собственности на подаренную недвижимость

Регистрация права собственности происходит через:

нотариуса, который удостоверил договор дарения;

через ЦПАУ/госрегистратора.

Обязательно вносятся изменения в Государственный реестр вещных прав. Именно с этого момента у нового лица официально возникает право собственности на квартиру или дом.

Какие условия дарения общего имущества супругов

Особое внимание следует обратить, если дарение касается общего имущества супругов. Здесь важен не только нотариальный договор, но и наличие письменного согласия другого супруга.

"Если один из супругов передает общее имущество, обязательно письменное и нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Иначе сделку можно признать недействительной", — уточняет Миронюк.

Если речь идет только о доле, сначала нужно четко ее определить — или через выделение в натуре, или через согласованный порядок пользования имуществом.

Какие риски имеет договор дарения и когда его можно отменить

Дарение — это безвозвратное действие, но закон позволяет расторгнуть договор в определенных случаях.

По словам Миронюк, к юристам часто обращаются люди, которые хотят вернуть подаренное.

"Причина одна — конфликт с тем, кому имущество было передано. Бывает, что родственники меняют отношение после получения собственности", — отмечает она.

Причины, дающие право на расторжение договора:

Грубая неблагодарность (преступление против дарителя или его родственников). Угроза уничтожения или потери объекта, если он имеет для дарителя важную нематериальную ценность. Небрежное отношение к вещам, которые имеют историческую, культурную или научную ценность. Умышленное убийство дарителя — в этом случае право обращения в суд имеют наследники.

Если суд удовлетворит иск, одаряемый обязан вернуть подаренную недвижимость.

Какой срок подачи иска о расторжении договора дарения

В случае желания расторгнуть договор, стоит помнить о сроке исковой давности. Он составляет один год с момента, когда даритель узнал или мог узнать об основании для расторжения.

Пропущенный срок исковой давности может быть восстановлен судом, но только при наличии уважительных причин.

Почему важно оформить все юридически правильно

Дарение недвижимости — это не только жест доверия, но и юридически сложная процедура. Оформление без специалиста, нарушение норм по регистрации или прав супругов может свести на нет всю сделку.

"Перед дарением обращайтесь к юристу, особенно если речь идет о совместной собственности или сложной ситуации с одариваемым. Это уменьшит риски неприятных сюрпризов в будущем", — рекомендует Миронюк.

Как сообщалось, передача квартиры в подарок — популярный способ переоформления жилья в Украине, но даже такая безвозмездная сделка имеет налоговые последствия. Их размер зависит от родственных связей между сторонами и их резидентского статуса.

Также мы рассказывали, что оформление наследства на недвижимое имущество в Украине, такое как квартиры, дома или дачи, имеет немало юридических тонкостей. Важно заранее ознакомиться с этими нюансами, чтобы избежать трудностей в процессе.