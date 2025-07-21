Три рішення, які здешевлюють інтер’єр навіть після шикарного ремонту — як уникнути помилок

Чоловік та жінка роздивляються план квартири. Фото: Freepik

Інтер'єр будинку чи квартири відображає ваш стиль, смак і навіть настрій. Але іноді, прагнучи створити ідеальний простір, ми робимо вибір, який знижує візуальну цінність дизайну. Квартира з новими шпалерами, плиткою та дорогими меблями може все одно виглядати неохайно, недоречно і навіть дратувати. Часто це не про відсутність грошей, а про неправильні візуальні рішення.

Редакція Новини.LIVE розповідає про три поширені помилки, які здешевлюють інтер’єр.

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Коли ми плануємо ремонт чи оновлення оселі, легко припуститися помилок, які роблять інтер'єр дешевшим на вигляд. Це не завжди пов’язано з бюджетом — іноді навіть дорогі матеріали чи меблі можуть виглядати невиграшно через неправильне використання.

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Ось три ключові рішення, які найчастіше знижують естетичну цінність простору.

Надмір декору в інтер'єрі

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Перше рішення, яке здешевлює інтер’єр, — це надмірний декор. Багато хто вважає, що велика кількість аксесуарів, подушок, статуеток чи картин додасть оселі затишку. Проте перенасичення деталями створює відчуття хаосу. Наприклад, десятки маленьких сувенірів на полиці чи строкаті штори з безліччю візерунків можуть виглядати недбало.

"Дотримуйтесь принципу "менше — краще". Оберіть кілька якісних акцентних елементів, наприклад, одну велику вазу чи стильний світильник, замість десятка дрібничок. Використовуйте нейтральні кольори для основи інтер’єру та додайте 2-3 яскраві акценти. Це створить гармонію і додасть простору вишуканості", — пише видання "Радіо Трек".

Неправильний вибір матеріалів

Друге рішення, яке псує інтер’єр, — це використання низькоякісних або застарілих матеріалів. Наприклад, дешевий ламінат із пластиковим блиском, тонкі пластикові плінтуси чи шпалери з надто яскравими візерунками можуть зробити навіть новий ремонт схожим на бюджетний. Часто люди обирають такі матеріали, щоб зекономити, але в довгостроковій перспективі це знижує цінність інтер’єру.

"Інвестуйте в якісні базові елементи — підлогу, стіни, двері. Наприклад, замість дешевого ламінату оберіть паркетну дошку чи плитку з імітацією дерева. Якщо бюджет обмежений, використовуйте нейтральні відтінки та мінімалістичні текстури — вони завжди виглядають дорожче", — зазначають експерти магазину "Плитка".

У 2025 році популярні природні матеріали, такі як дерево, камінь чи матовий метал, які додають простору елегантності.

Хаотичне освітлення в інтер'єрі

Третє рішення, яке здешевлює інтер’єр, — це неправильне освітлення. Одна центральна люстра, холодне біле світло чи дешеві пластикові світильники можуть зіпсувати навіть продуманий дизайн. Наприклад, яскраве світло, яке не створює затишку, або недостатня кількість світильників роблять простір незручним і непривабливим.

"Створюйте багатошарове освітлення. Використовуйте комбінацію основного світла (люстра чи стельові світильники), локального (настільні лампи, бра) та декоративного (LED-підсвітка, свічки). У 2025 році популярні теплі відтінки світла (2700-3000K), які створюють затишну атмосферу", — кажуть фахівці компанії Good Idea.

Обирайте світильники з простими, але сучасними формами — вони виглядають стильно і не перевантажують простір.

Як уникнути помилок в інтер'єрі

Щоб ваш інтер’єр виглядав дорого та сучасно, дизайнери радять дотримуватися кількох універсальних принципів:

Плануйте простір заздалегідь. Перед початком ремонту створіть план, де враховано кольори, матеріали та освітлення. Використовуйте онлайн-сервіси, щоб візуалізувати ідеї. Ставте на якість, а не на кількість. Краще обрати одну якісну річ, ніж багато дешевих. Наприклад, одна дизайнерська подушка виглядає краще, ніж п’ять із мас-маркету. Слідкуйте за трендами 2025 року. Сьогодні в моді мінімалізм, природні кольори (бежевий, сірий, теракотовий) та екологічні матеріали. Додайте акценти у вигляді металу чи скла для сучасного вигляду. Звертайтесь до професіоналів. Якщо бюджет дозволяє, консультація дизайнера інтер’єру допоможе уникнути помилок і заощадити кошти в довгостроковій перспективі.

Чому важливо уникати цих рішень

Помилки в інтер’єрі не лише псують зовнішній вигляд оселі, але й впливають на ваш комфорт і навіть ринкову вартість житла. Наприклад, хаотичний декор чи дешеві матеріали можуть відштовхнути потенційних покупців, якщо ви вирішите продати квартиру. Натомість продуманий дизайн із якісними матеріалами та гармонійним освітленням підвищує цінність простору.

Наприклад, розумні світильники, які дозволяють регулювати температуру та інтенсивність світла, стають дедалі популярнішими. Вони не лише економлять електроенергію, але й додають інтер’єру сучасності.

Раніше ми розповідали, скільки коштує дизайнерський ремонт квартири в 2025 році. Адже незважаючи на війну, українці активно купують нове житло та вкладаються в ремонти, особливо у дизайнерські рішення. Це дозволяє повністю адаптувати квартиру під власні потреби, хоча й вимагає значних фінансових та часових витрат.

Також зазначимо, що шпалери, колись невід'ємна частина ремонту, поступово втрачають свою актуальність у 2025 році. Сучасні дизайнери відмовляються від них через застарілий вигляд, складність у догляді та низьку стійкість до пошкоджень.