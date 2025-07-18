Скільки коштує дизайнерський ремонт квартири — ціна за квадрат та які ризики у 2025

Чоловіки роблять ремонт. Фото: Freepik

Попри триваючу війну, українці не лише купують нове житло, а й продовжують робити ремонти. Особливо популярними стали дизайнерські рішення, що дозволяють адаптувати квартиру "під себе" з нуля. Однак така трансформація житла вимагає великих інвестицій — як фінансових, так і часових.

Фахівці розповіли Новини.LIVE, скільки коштує дизайнерський ремонт квартири в 2025 році, які фактори впливають на ціну та які ризики варто врахувати.

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"Ринок дуже активний, кількість замовлень не падає, хоча й зросли ризики. Люди хочуть жити комфортно вже зараз, не чекаючи кінця війни", — пояснює керівник будівельної бригади Володимир Соловко.

Ціни на дизайнерський ремонт квартири

Головна змінна у вартості — це складність задуму. Якщо йдеться про стандартне оновлення інтер’єру, то витрати обмежаться кількома тисячами гривень за квадрат. Але якщо ви замовляєте дизайнерський проєкт із деталізацією, вбудованим освітленням, мармуром і меблями за індивідуальними кресленнями — готуйтеся платити:

Дизайнерський ремонт коштує від 16-17 тисяч гривень за кв. м, і ця сума може суттєво зрости в разі використання дорогих матеріалів.

"Залежно від складності дизайнерського задуму ціна може сягати і 30 тисяч гривень за квадрат. До прикладу, проект з авторськими меблями, італійською плиткою й латунною сантехнікою — це вже інша категорія бюджету", — коментує будівельник Вадим Лигаченко.

Скільки коштує ремонт у новобудові і на вторинному ринку

Ціни на дизайнерський ремонт не надто залежать від типу житла — новобудова це чи квартира на вторинному ринку. У фокусі — стан "до" та обсяг бажаних змін.

У вартість входять:

створення та погодження дизайн-проєкту;

роботи з вирівнювання стін, стелі, підлоги;

заміна інженерних мереж;

монтаж освітлення, кондиціювання;

оздоблювальні роботи з дорогими матеріалами;

вбудовані меблі та техніка.

Ціни на матеріали не входять у вартість робіт. Їх клієнт купує окремо.

Які ризики ремонту треба врахувати у 2025

Війна — ключовий фактор непередбачуваності. За словами Лигаченка, кінцева вартість може вийти вдвічі або й утричі вищою за первинну оцінку.

"Буває, клієнт замовляє ремонт на пів мільйона, а в процесі змінює меблі, сантехніку, плитку — і виходить уже мільйон. Це нормально, просто треба прораховувати все заздалегідь. А ще пам’ятайте: можна вкластися в ремонт дорожчий за квартиру, а потім отримати "прильот", — наголошує він.

Серед основних ризиків:

зростання вартості матеріалів під час виконання;

проблеми з логістикою (доставка, митниця);

зупинка робіт через відключення електроенергії;

руйнування або пошкодження житла внаслідок війни.

Хто робить ремонт і чому важливо обирати офіційних

До повномасштабного вторгнення знайти майстра можна було за оголошенням. Зараз, через мобілізацію та еміграцію, знайти бригаду — виклик.

"Ми вже працюємо з пенсіонерами. Є фахівці, яким 60+, і вони справляються краще за молодих. Бо молодих просто немає — або на фронті, або виїхали. Через це бригади формуються з тих, хто залишився", — зазначає Соловко.

Він також підкреслює переваги співпраці з офіційними компаніями:

Укладається договір. Прописані строки й обсяг робіт. Є гарантії та переробка у випадку помилки.

У приватних майстрів дешевше, але і ризиків більше.

Чому графік ремонтів забитий на місяці вперед

Навіть попри загрозу обстрілів, попит на ремонт стабільно високий. Бригади вже не їздять по всій країні, як раніше — працюють локально. Найчастіше беруться за повноцінні ремонти "під ключ", бо на дрібні роботи часу не вистачає.

"Шпалери переклеїти вже майже ніхто не береться — просто немає змісту. Всі хочуть комплекс, з авторським проєктом і одразу під заселення", — пояснює Соловко.

На чому не варто економити при ремонті

Майстри радять не економити на:

електриці — вона має бути безпечною і витримувати навантаження;

гідроізоляції — особливо у ванній і кухні;

матеріалах оздоблення — дешеві матеріали швидко зносяться;

дизайнері — досвідчений спеціаліст зекономить ваш час і нерви.

"Добрий дизайнер — це не розкіш, а спосіб не витратити зайвого. Якщо все грамотно сплановано, замовник у підсумку платить менше, ніж той, хто "економить" на проєкті", — зазначає Лигаченко.

Чому дизайнерський ремонт дорожчатиме ще більше

Головні фактори зростання вартості в майбутньому:

нестача фахівців;

курс валют;

подорожчання логістики та імпортних матеріалів;

підвищення цін на енергоносії;

зміна вимог безпеки в умовах війни.

"Що далі, то дорожче. І якщо вже вирішили робити — краще не відкладати", — підсумовує Соловко.

Як повідомлялось, перепланування квартири здається привабливою ідеєю для створення сучасного та просторішого житла. Однак, перш ніж зносити стіни, важливо ретельно обміркувати це рішення, оскільки деякі перегородки виконують критичні функції для безпеки як вашої квартири, так і всього будинку.

Також зазначимо, що вибір квартири — це баланс між бажаним, можливим та дійсним. Головне питання при купівлі: придбати готове житло з ремонтом чи інвестувати у квартиру без оздоблення? Ваше рішення залежатиме від особистих цілей, фінансових можливостей та готовності до потенційних ризиків.