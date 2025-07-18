Сколько стоит дизайнерский ремонт квартиры — цена за квадрат и какие риски в 2025 году

Мужчины делают ремонт. Фото: Freepik

Несмотря на продолжающуюся войну, украинцы не только покупают новое жилье, но и продолжают делать ремонты. Особенно популярными стали дизайнерские решения, позволяющие адаптировать квартиру "под себя" с нуля. Однако такая трансформация жилья требует больших инвестиций - как финансовых, так и временных.

Специалисты рассказали Новини.LIVE, сколько стоит дизайнерский ремонт квартиры в 2025 году, какие факторы влияют на цену и какие риски стоит учесть.

Реклама

Читайте также:

"Рынок очень активный, количество заказов не падает, хотя и выросли риски. Люди хотят жить комфортно уже сейчас, не дожидаясь конца войны", — объясняет руководитель строительной бригады Владимир Соловко.

Цены на дизайнерский ремонт квартиры

Главная переменная в стоимости — это сложность замысла. Если речь идет о стандартном обновлении интерьера, то расходы ограничатся несколькими тысячами гривен за квадрат. Но если вы заказываете дизайнерский проект с детализацией, встроенным освещением, мрамором и мебелью по индивидуальным чертежам — готовьтесь платить:

Дизайнерский ремонт стоит от 16-17 тысяч гривен за кв. м, и эта сумма может существенно вырасти в случае использования дорогих материалов.

"В зависимости от сложности дизайнерского замысла цена может достигать и 30 тысяч гривен за квадрат. К примеру, проект с авторской мебелью, итальянской плиткой и латунной сантехникой — это уже другая категория бюджета", — комментирует строитель Вадим Лигаченко.

Сколько стоит ремонт в новостройке и на вторичном рынке

Цены на дизайнерский ремонт не слишком зависят от типа жилья — новостройка это или квартира на вторичном рынке. В фокусе — состояние "до" и объем желаемых изменений.

В стоимость входят:

создание и согласование дизайн-проекта;

работы по выравниванию стен, потолка, пола;

замена инженерных сетей;

монтаж освещения, кондиционирования;

отделочные работы с дорогими материалами;

встроенная мебель и техника.

Цены на материалы не входят в стоимость работ. Их клиент покупает отдельно.

Какие риски ремонта надо учесть в 2025 году

Война — ключевой фактор непредсказуемости. По словам Лигаченко, конечная стоимость может выйти вдвое или втрое выше первичной оценки.

"Бывает, клиент заказывает ремонт на полмиллиона, а в процессе меняет мебель, сантехнику, плитку — и получается уже миллион. Это нормально, просто надо просчитывать все заранее. А еще помните: можно вложиться в ремонт дороже квартиры, а потом получить "прилет", — отмечает он.

Среди основных рисков:

рост стоимости материалов во время выполнения;

проблемы с логистикой (доставка, таможня);

остановка работ из-за отключения электроэнергии;

разрушение или повреждение жилья в результате войны.

Кто делает ремонт и почему важно выбирать официальных

До полномасштабного вторжения найти мастера можно было по объявлению. Сейчас, из-за мобилизации и эмиграции, найти бригаду — вызов.

"Мы уже работаем с пенсионерами. Есть специалисты, которым 60+, и они справляются лучше молодых. Потому что молодых просто нет — или на фронте, или уехали. Поэтому бригады формируются из тех, кто остался", — отмечает Соловко.

Он также подчеркивает преимущества сотрудничества с официальными компаниями:

Заключается договор. Прописаны сроки и объем работ. Есть гарантии и переделка в случае ошибки.

У частных мастеров дешевле, но и рисков больше.

Почему график ремонтов забит на месяцы вперед

Даже несмотря на угрозу обстрелов, спрос на ремонт стабильно высокий. Бригады уже не ездят по всей стране, как раньше — работают локально. Чаще всего берутся за полноценные ремонты "под ключ", потому что на мелкие работы времени не хватает.

"Обои переклеить уже почти никто не берется — просто нет смысла. Все хотят комплекс, с авторским проектом и сразу под заселение", — объясняет Соловко.

На чем не стоит экономить при ремонте

Мастера советуют не экономить на:

электричестве — оно должно быть безопасным и выдерживать нагрузки;

гидроизоляции — особенно в ванной и кухне;

материалах отделки — дешевые материалы быстро изнашиваются;

дизайнере — опытный специалист сэкономит ваше время и нервы.

"Хороший дизайнер — это не роскошь, а способ не потратить лишнего. Если все грамотно спланировано, заказчик в итоге платит меньше, чем тот, кто "экономит" на проекте", — отмечает Лигаченко.

Почему дизайнерский ремонт будет дорожать еще больше

Главные факторы роста стоимости в будущем:

нехватка специалистов;

курс валют;

подорожание логистики и импортных материалов;

повышение цен на энергоносители;

изменение требований безопасности в условиях войны.

"Чем дальше, тем дороже. И если уж решили делать — лучше не откладывать", — заключает Соловко.

Как сообщалось, перепланировка квартиры кажется привлекательной идеей для создания современного и просторного жилья. Однако, прежде чем сносить стены, важно тщательно обдумать это решение, поскольку некоторые перегородки выполняют критические функции для безопасности как вашей квартиры, так и всего дома.

Также отметим, что выбор квартиры — это баланс между желаемым, возможным и действительным. Главный вопрос при покупке: приобрести готовое жилье с ремонтом или инвестировать в квартиру без отделки? Ваше решение будет зависеть от личных целей, финансовых возможностей и готовности к потенциальным рискам.