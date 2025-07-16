Скільки коштує косметичний ремонт квартири — ціни за квадратний метр у 2025 році

Люди роблять ремонт у квартирі. Фото: Freepik

Попри війну в Україні попит на косметичний ремонт квартир не зменшується. Українці активно купують житло та оновлюють його, хоча зростання цін на будівельні матеріали суттєво впливає на загальну вартість робіт.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки коштує косметичний ремонт за 1 квадратний метр у 2025 році, які фактори впливають на ціну та які ризики варто врахувати.

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Ціна косметичного ремонту за квадратний метр

Вартість косметичного ремонту залежить від обсягу робіт, регіону та типу майстрів — приватних чи офіційних бригад. У 2025 році середня ціна косметичного ремонту становить 4-5 тисяч гривень за квадратний метр, якщо звертатися до офіційних будівельних компаній.

"Якщо говорити про косметичний ремонт, то загалом зараз середня ціна по ринку коливається від 4-5 тисяч гривень за квадратний метр. І, знову ж таки, це ціни по ринку від 'офіціалів'. Враховуючи нинішню ситуацію, краще замовляти їх", — пояснює будівельник Вадим Лигаченко.

Ця ціна включає лише виконання робіт, тоді як будівельні матеріали оплачує клієнт окремо. Наприклад, шпалери, фарба, ламінат чи розетки купуються додатково, що може значно збільшити загальний бюджет. У новобудовах та квартирах вторинного ринку ціни на ремонт майже не відрізняються, оскільки основні роботи однакові.

Що входить у косметичний ремонт

Косметичний ремонт — це оновлення квартири без капітальних змін, таких як заміна проводки чи перепланування. Зазвичай він включає:

Наклеювання шпалер або фарбування стін та стелі. Заміна підлогового покриття (ламінат, лінолеум). Встановлення нових розеток та вимикачів.

"Усе інше, наприклад, зірвати старі шпалери, вирівняти стіну, проштробити стіну для заміни дротів, повішати карниз чи встановити раковину, оговорюється окремо. Термін виконання робіт — десь півтора місяця", — додає Вадим Лигаченко.

Додаткові роботи, як-от вирівнювання стін чи демонтаж старого покриття, оплачуються окремо і можуть збільшити бюджет на 20-30%.

Приватні майстри чи офіційні бригади

До 2022 року вибір між приватними майстрами та офіційними будівельними компаніями залежав від бюджету та готовності ризикувати. Приватні майстри пропонували нижчі ціни, але якість їхньої роботи могла бути непередбачуваною.

"У першому випадку це була лотерея: можна було натрапити на недорогого і якісного майстра, а можна було отримати роботу поганої якості, яку потім доводилось вдвічі дорожче переробляти. У другому ж випадку клієнт підписував офіційний контракт, з чіткими пунктами та планом виконання робіт", — зазначає керівник команди будівельників Володимир Соловко.

Сьогодні ситуація ускладнена нестачею кваліфікованих працівників через мобілізацію. Багато майстрів виїхали або були призвані, тому компанії залучають пенсіонерів та жінок.

"Зараз це тотальна проблема не тільки у столиці, але й загалом по всій країні. Тому ми беремо майстрів — чоловіків і жінок — які вже вийшли на пенсію, бо замовлень багато, а тих, хто може їх виконати, дуже мало", — пояснює Володимир Соловко.

Через це офіційні компанії стають кращим вибором, адже вони надають гарантії якості та не зникають після передоплати.

Ризики ремонту у 2025 році

Війна додає непередбачуваності у планування ремонту. Окрім зростання цін на матеріали, є ризик руйнування житла через обстріли.

"Клієнту варто орієнтуватись при ремонті на те, що косметичний ремонт квартири, з новою технікою і меблями, обійдеться у ту ж суму, за яку квартира була придбана", — попереджає Вадим Лигаченко.

Він також зазначає, що капітальний ремонт може коштувати в півтора раза більше, а дизайнерський — у кілька разів дорожче за квартиру. Щоб мінімізувати ризики, варто:

укладати офіційний договір із чіткими умовами;

заздалегідь уточнювати всі додаткові роботи;

купувати матеріали з невеликим запасом на випадок зростання цін;

обирати надійні компанії з гарною репутацією.

Як заощадити на косметичному ремонті

Щоб зменшити витрати, можна:

Самостійно виконати підготовчі роботи (зняти старі шпалери, демонтувати покриття). Купувати матеріали на акціях чи у великих будівельних магазинах. Обирати простіші матеріали (наприклад, фарбу замість дорогих шпалер). Планувати ремонт у міжсезоння, коли попит на майстрів нижчий.

Однак економія не повинна стосуватися якості роботи майстрів. Низька ціна може обернутися додатковими витратами на переробку.

Як повідомлялось, перепланування квартири може здаватися привабливою ідеєю для створення сучасного та просторого житла. Однак, перш ніж зносити стіни, важливо ретельно обміркувати це рішення, адже деякі перегородки є несучими і виконують критичні функції для стійкості всієї будівлі.

Також ми розповідали, що у 2025 році шпалери втратили свою колишню популярність, поступившись місцем сучасним, функціональним та екологічним рішенням для оздоблення стін. Дизайнери відмовляються від них через застарілий вигляд, складність у догляді та низьку зносостійкість.