Сколько стоит косметический ремонт квартиры — цены за квадратный метр в 2025 году

Люди делают ремонт в квартире. Фото: Freepik

Несмотря на войну в Украине спрос на косметический ремонт квартир не уменьшается. Украинцы активно покупают жилье и обновляют его, хотя рост цен на строительные материалы существенно влияет на общую стоимость работ.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит косметический ремонт за 1 квадратный метр в 2025 году, какие факторы влияют на цену и какие риски стоит учесть.

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Цена косметического ремонта за квадратный метр

Стоимость косметического ремонта зависит от объема работ, региона и типа мастеров — частных или официальных бригад. В 2025 году средняя цена косметического ремонта составляет 4-5 тысяч гривен за квадратный метр, если обращаться к официальным строительным компаниям.

"Если говорить о косметическом ремонте, то в целом сейчас средняя цена по рынку колеблется от 4-5 тысяч гривен за квадратный метр. И, опять же, это цены по рынку от 'официалов'. Учитывая нынешнюю ситуацию, лучше заказывать их", — объясняет строитель Вадим Лигаченко.

Эта цена включает лишь выполнение работ, тогда как строительные материалы оплачивает клиент отдельно. Например, обои, краска, ламинат или розетки покупаются дополнительно, что может значительно увеличить общий бюджет. В новостройках и квартирах вторичного рынка цены на ремонт почти не отличаются, поскольку основные работы одинаковы.

Что входит в косметический ремонт

Косметический ремонт — это обновление квартиры без капитальных изменений, таких как замена проводки или перепланировка. Обычно он включает в себя:

Наклеивание обоев или покраску стен и потолка. Замена напольного покрытия (ламинат, линолеум). Установка новых розеток и выключателей.

"Все остальное, например, сорвать старые обои, выровнять стену, проштробить стену для замены проводов, повесить карниз или установить раковину, оговаривается отдельно. Срок выполнения работ — где-то полтора месяца", — добавляет Вадим Лигаченко.

Дополнительные работы, такие как выравнивание стен или демонтаж старого покрытия, оплачиваются отдельно и могут увеличить бюджет на 20-30%.

Частные мастера или официальные бригады

До 2022 года выбор между частными мастерами и официальными строительными компаниями зависел от бюджета и готовности рисковать. Частные мастера предлагали более низкие цены, но качество их работы могло быть непредсказуемым.

"В первом случае это была лотерея: можно было встретить недорогого и качественного мастера, а можно было получить работу плохого качества, которую потом приходилось вдвое дороже переделывать. Во втором же случае клиент подписывал официальный контракт, с четкими пунктами и планом выполнения работ", — отмечает руководитель команды строителей Владимир Соловко.

Сегодня ситуация осложнена нехваткой квалифицированных работников из-за мобилизации. Многие мастера выехали или были призваны, поэтому компании привлекают пенсионеров и женщин.

"Сейчас это тотальная проблема не только в столице, но и в целом по всей стране. Поэтому мы берем мастеров — мужчин и женщин — которые уже вышли на пенсию, потому что заказов много, а тех, кто может их выполнить, очень мало", — объясняет Владимир Соловко.

Поэтому официальные компании становятся лучшим выбором, ведь они предоставляют гарантии качества и не исчезают после предоплаты.

Риски ремонта в 2025 году

Война добавляет непредсказуемости в планирование ремонта. Кроме роста цен на материалы, есть риск разрушения жилья из-за обстрелов.

"Клиенту стоит ориентироваться при ремонте на то, что косметический ремонт квартиры, с новой техникой и мебелью, обойдется в ту же сумму, за которую квартира была приобретена", — предупреждает Вадим Лигаченко.

Он также отмечает, что капитальный ремонт может стоить в полтора раза больше, а дизайнерский — в несколько раз дороже квартиры. Чтобы минимизировать риски, стоит:

заключать официальный договор с четкими условиями;

заранее уточнять все дополнительные работы;

покупать материалы с небольшим запасом на случай роста цен;

выбирать надежные компании с хорошей репутацией.

Как сэкономить на косметическом ремонте

Чтобы уменьшить расходы, можно:

Самостоятельно выполнить подготовительные работы (снять старые обои, демонтировать покрытие). Покупать материалы на акциях или в крупных строительных магазинах. Выбирать более простые материалы (например, краску вместо дорогих обоев). Планировать ремонт в межсезонье, когда спрос на мастеров ниже.

Однако экономия не должна касаться качества работы мастеров. Низкая цена может обернуться дополнительными затратами на переделку.

Как сообщалось, перепланировка квартиры может казаться привлекательной идеей для создания современного и просторного жилья. Однако, прежде чем сносить стены, важно тщательно обдумать это решение, ведь некоторые перегородки являются несущими и выполняют критические функции для устойчивости всего здания.

Также мы рассказывали, что в 2025 году обои потеряли свою былую популярность, уступив место современным, функциональным и экологичным решениям для отделки стен. Дизайнеры отказываются от них из-за устаревшего вида, сложности в уходе и низкой износостойкости.