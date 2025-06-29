Чому шпалери вийшли з моди у 2025 році — трендові альтернативи для оздоблення стін

Жінка фарбує стіни. Фото: Freepik

Колись шпалери були обов’язковим елементом кожного ремонту. Але у 2025 році навіть найпопулярніші інтер'єрні дизайнери не включають їх у свої проєкти. Причин декілька: застарілий вигляд, складність у догляді, невелика стійкість до пошкоджень, та й просто — набридли. Тепер на перший план виходить інше оздоблення — сучасне, функціональне, екологічне та стильне.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чому шпалери відходять у минуле та які матеріали їх замінять.

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Чому шпалери втратили актуальність

Шпалери, попри свою доступність, мають кілька недоліків, які роблять їх менш привабливими у 2025 році:

Складність у догляді та недовговічність. Шпалери легко брудняться, рвуться і вигорають під сонячним промінням. Їх важко чистити, а у вологих приміщеннях вони часто відшаровуються. Складний процес наклеювання. Поклейка шпалер вимагає ідеально підготовлених стін, часу та зусиль. Навіть незначні помилки можуть зіпсувати вигляд. Обмежена гнучкість. Змінити колір чи стиль шпалер означає повний демонтаж і новий ремонт, що затратно і незручно. Екологічність. Багато шпалер містять синтетичні матеріали, які не завжди безпечні для здоров’я чи довкілля.

Світові тренди, які дійшли й до України, пропонують сучасні рішення, що поєднують естетику, практичність і екологічність. Ось що дизайнери рекомендують у 2025 році.

Фарбування стін — лідер року

Фарба давно перестала бути чимось нудним і одноманітним. У 2025 році вона не просто у тренді — вона домінує. І це абсолютно логічно:

Простота нанесення. Маючи рівні стіни, можна пофарбувати кімнату за пів дня без демонтажу меблів. Фінансова вигода. Фарба коштує дешевше якісних шпалер, а робота — менш трудомістка. Гнучкість у стилі. Стіни легко перефарбовуються у нові відтінки, якщо набрид попередній. Практичність. Стійка до вологи, добре миється, не боїться механічних пошкоджень.

Не бійтеся експериментувати з кольором. У моді — насичені, глибокі відтінки, пастельні варіації та кольори з ефектом затемнення.

Камінь і його імітації — естетика для акценту

Натуральний камінь або його якісна імітація — це вибір тих, хто хоче створити акцентну стіну або додати інтер’єру відчуття "дорогого спокою".

Камінь чудово пасує до:

вітальні (акцентна стіна за телевізором);

кухні (стіна біля обіднього столу);

ванної кімнати (особливо мармур).

Основні переваги:

Стійкість. Камінь не боїться вологи, подряпин чи часу. Універсальність. Добре поєднується з деревом, металом, склом. Розкіш без надлишку. Виглядає стримано, але престижно.

Камень на стінах. Фото: Unsplash

Для економії дизайнерка Вікторія Дворжанська радить обрати не плитку чи блок, а декоративну панель під камінь — вигляд той самий, а вартість нижча.

Декоративна штукатурка — нова класика

Цей матеріал активно витісняє і шпалери, і частково фарбу. Декоративна штукатурка — це сучасний аналог старовинної технології, яку тепер вдосконалили до досконалості.

Переваги:

Довговічність. Штукатурка тримається до 10 років без оновлення. Естетика. Можна створити ефекти бетону, оксамиту, шовку, іржі тощо. Універсальність. Підходить як для стін, так і для стелі.

У 2025-му популярні:

монохромні рішення (один колір на стінах і стелі);

імітації каменю чи металу;

фактури із легким блиском або глибокою матовістю.

Декоративна штукатурка на стінах. Фото: Unsplash

Також штукатурка добре виглядає у поєднанні з прихованим підсвічуванням — тіні підкреслюють рельєф поверхні.

Екоматеріали: корок, бамбук, дерев’яні рейки

Ще один спосіб замінити шпалери — використати живі природні матеріали, які нині у тренді. Вони не лише створюють затишок, а й добре виглядають у фото чи відео — важливо для покоління, яке документує життя.

Коркове покриття — гіпоалергенне, тепло- і шумоізоляційне та легке у догляді.

Водночас бамбукові панелі особливо популярні у ванній чи на кухні. Крім того вони довговічні й естетичні.

А дерев’яні рейки часто встановлюють на одну стіну або її частину. Також вони ідеально пасують до скандинавського чи мінімалістичного інтер’єру.

Поради для ідеального оздоблення стін

Враховуйте стиль інтер’єру. Для мінімалізму підійде фарба або штукатурка, для скандинавського стилю — дерево, а для лофту — камінь або плитка. Починайте з підготовки стін. Якісна основа — запорука довговічного результату. Переконайтеся, що стіни рівні, чисті та прогрунтовані. Експериментуйте з акцентами. Одна акцентна стіна (наприклад, із каменю чи плитки) може кардинально змінити вигляд кімнати. Думайте про бюджет. Фарба та штукатурка — найдоступніші варіанти, тоді як камінь і дерево потребують більших витрат. Тестуйте перед вибором. Купіть зразки фарби чи штукатурки та нанесіть їх на невелику ділянку стіни, щоб оцінити колір і текстуру при різному освітленні.

Що ще варто знати українцям

У 2025 році тенденції в дизайні житла значно змінилися, і те, що раніше було модним, зараз може зробити інтер'єр застарілим. Якщо ви плануєте ремонт або оновлення, важливо знати, яких рішень варто уникати, щоб ваша оселя виглядала сучасною та стильною.

Також ми розповідали, що дизайн зони навколо телевізора — це не лише естетика, а й створення гармонійного, стильного та функціонального простору. Продумане оформлення цієї стіни може підкреслити ваш смак і перетворити кімнату на затишне та сучасне місце, відходячи від звичних рішень.