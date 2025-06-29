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Главная Недвижимость Обои вышли из моды — что выбирают для стен в 2025 году

Обои вышли из моды — что выбирают для стен в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 15:15
Почему обои вышли из моды в 2025 году — трендовые альтернативы для отделки стен
Женщина красит стены. Фото: Freepik

Когда-то обои были обязательным элементом каждого ремонта. Но в 2025 году даже самые популярные интерьерные дизайнеры не включают их в свои проекты. Причин несколько: устаревший вид, сложность в уходе, небольшая устойчивость к повреждениям, да и просто — надоели. Теперь на первый план выходит другая отделка — современная, функциональная, экологичная и стильная.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, почему обои уходят в прошлое и какие материалы их заменят.

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Почему обои потеряли актуальность

Обои, несмотря на свою доступность, имеют несколько недостатков, которые делают их менее привлекательными в 2025 году:

  1. Сложность в уходе и недолговечность. Обои легко пачкаются, рвутся и выгорают под солнечными лучами. Их трудно чистить, а во влажных помещениях они часто отслаиваются.
  2. Сложный процесс наклеивания. Поклейка обоев требует идеально подготовленных стен, времени и усилий. Даже незначительные ошибки могут испортить вид.
  3. Ограниченная гибкость. Изменить цвет или стиль обоев означает полный демонтаж и новый ремонт, что затратно и неудобно.
  4. Экологичность. Многие обои содержат синтетические материалы, которые не всегда безопасны для здоровья или окружающей среды.

Мировые тренды, которые дошли и до Украины, предлагают современные решения, сочетающие эстетику, практичность и экологичность. Вот что дизайнеры рекомендуют в 2025 году.

Покраска стен — лидер года

Краска давно перестала быть чем-то скучным и однообразным. В 2025 году она не просто в тренде — она доминирует. И это абсолютно логично:

  1. Простота нанесения. Имея ровные стены, можно покрасить комнату за полдня без демонтажа мебели.
  2. Финансовая выгода. Краска стоит дешевле качественных обоев, а работа — менее трудоемкая.
  3. Гибкость в стиле. Стены легко перекрашиваются в новые оттенки, если надоел предыдущий.
  4. Практичность. Устойчива к влаге, хорошо моется, не боится механических повреждений.

Не бойтесь экспериментировать с цветом. В моде — насыщенные, глубокие оттенки, пастельные вариации и цвета с эффектом затемнения.

Камень и его имитации — эстетика для акцента

Натуральный камень или его качественная имитация — это выбор тех, кто хочет создать акцентную стену или добавить интерьеру ощущение "дорогого спокойствия".

Камень прекрасно подходит к:

  • гостиной (акцентная стена за телевизором);
  • кухни (стена возле обеденного стола);
  • ванной комнаты (особенно мрамор).

Основные преимущества:

  1. Устойчивость. Камень не боится влаги, царапин или времени.
  2. Универсальность. Хорошо сочетается с деревом, металлом, стеклом.
  3. Роскошь без избытка. Выглядит сдержанно, но престижно.

 

Обои вышли из моды — что выбирают для стен в 2025 году - фото 1
Камень на стенах. Фото: Unsplash

 

Для экономии дизайнер Виктория Дворжанская советует выбрать не плитку или блок, а декоративную панель под камень — вид тот же, а стоимость ниже.

Декоративная штукатурка — новая классика

Этот материал активно вытесняет и обои, и частично краску. Декоративная штукатурка — это современный аналог старинной технологии, которую теперь усовершенствовали до совершенства.

Преимущества:

  1. Долговечность. Штукатурка держится до 10 лет без обновления.
  2. Эстетика. Можно создать эффекты бетона, бархата, шелка, ржавчины и тому подобное.
  3. Универсальность. Подходит как для стен, так и для потолка.

В 2025-м популярны:

  • монохромные решения (один цвет на стенах и потолке);
  • имитации камня или металла;
  • фактуры с легким блеском или глубокой матовостью.

 

Обои вышли из моды — что выбирают для стен в 2025 году - фото 2
Декоративная штукатурка на стенах. Фото: Unsplash

 

Также штукатурка хорошо смотрится в сочетании со скрытой подсветкой - тени подчеркивают рельеф поверхности.

Экоматериалы: пробка, бамбук, деревянные рейки

Еще один способ заменить обои — использовать живые природные материалы, которые сейчас в тренде. Они не только создают уют, но и хорошо смотрятся в фото или видео — что важно для поколения, которое документирует жизнь.

Пробковое покрытие — гипоаллергенное, тепло- и шумоизоляционное и легкое в уходе.

В то же время бамбуковые панели особенно популярны в ванной или на кухне. Кроме того они долговечны и эстетичны.

А деревянные рейки часто устанавливают на одну стену или ее часть. Также они идеально подходят к скандинавскому или минималистическому интерьеру.

Советы для идеальной отделки стен

  1. Учитывайте стиль интерьера. Для минимализма подойдет краска или штукатурка, для скандинавского стиля — дерево, а для лофта — камень или плитка.
  2. Начинайте с подготовки стен. Качественная основа — залог долговечного результата. Убедитесь, что стены ровные, чистые и прогрунтованные.
  3. Экспериментируйте с акцентами. Одна акцентная стена (например, из камня или плитки) может кардинально изменить вид комнаты.
  4. Думайте о бюджете. Краска и штукатурка — самые доступные варианты, тогда как камень и дерево требуют больших затрат.
  5. Тестируйте перед выбором. Купите образцы краски или штукатурки и нанесите их на небольшой участок стены, чтобы оценить цвет и текстуру при разном освещении.

Что еще стоит знать украинцам

В 2025 году тенденции в дизайне жилья значительно изменились, и то, что раньше было модным, сейчас может сделать интерьер устаревшим. Если вы планируете ремонт или обновление, важно знать, каких решений стоит избегать, чтобы ваш дом выглядел современным и стильным.

Также мы рассказывали, что дизайн зоны вокруг телевизора — это не только эстетика, но и создание гармоничного, стильного и функционального пространства. Продуманное оформление этой стены может подчеркнуть ваш вкус и превратить комнату в уютное и современное место, отходя от привычных решений.

ремонт квартиры недвижимость Дизайн квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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