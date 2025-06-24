П’ять ідей для дизайну стіни за телевізором у 2025 році — огляд та поради

Телевізор на стіні. Фото: Nick Glimenakis

Дизайн зони навколо телевізора — більше ніж просто візуальне рішення. Це про гармонію, стиль і продуманість. Правильно оформлена стіна може не лише підкреслити статус власника, а й зробити простір функціональним, затишним і сучасним. Сучасні дизайнери пропонують безліч способів зробити цю зону естетичною та функціональною, уникаючи банальних рішень.

Стіна за телевізором — це не просто фон, а ключовий елемент, який може задати тон усьому простору, пише ELLE Decor. Вона привертає увагу, створює атмосферу та підкреслює стиль оселі. У 2025 році цей елемент інтер’єру нарешті отримав заслужену увагу дизайнерів — і ось п’ять ідей, які варто розглянути.

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Вбудована бібліотека — нове дихання старої мрії

Класична ідея, яка поєднує естетику та функціональність. Якщо ви давно хотіли мати вдома бібліотеку, але не знали, де її розмістити — зона навколо телевізора може стати ідеальним рішенням.

Що варто врахувати:

використовуйте білі чи світлі стелажі — вони не конкурують з екраном;

телевізор бажано інтегрувати на рівні очей, а книжкові полиці — симетрично навколо;

кольорові палітурки додадуть акцентів і тепла.

Телевізор між стелажами з книгами. Фото: Annie Schlecter

Також використовуйте підсвітку полиць — це додасть глибини композиції й поліпшить зорове сприйняття в темний час доби.

Дерев’яні панелі — тенденція, що прийшла надовго

Оздоблення стіни дерев’яними панелями стало справжнім хітом останніх років. І не дарма — це елегантно, екологічно й не перевантажує інтер’єр.

Особливості рішення:

панелі можуть бути як темними (горіх, венге), так і світлими (дуб, ясень);

аертикальні планки візуально піднімають стелю;

матова поверхня не дає відблисків — важливо для зони перегляду.

Дерев'яні панелі. Фото: ML Interiors

Для мінімалістичного інтер’єру оберіть панелі без фактури, якщо ж хочете затишку — віддайте перевагу текстурованому дереву.

Шафа або нішевий блок — стильне приховування техніки

Ще одне рішення, яке актуалізувалося з поверненням скандинавського та японського стилів у моду — телевізор у шафі. Ідеально підходить для поціновувачів мінімалізму.

У чому перевага:

телевізор не домінує в кімнаті — його видно лише за потреби;

можна комбінувати з системами зберігання;

шафа служить також декоративним елементом.

Телевізор в шафі. Фото: Jess Isaac

Експерти радять додавати в інтер’єр кілька чорних або темних деталей — щоб телевізор візуально не "випадав" з композиції.

Шпалери — повернення до текстур та експериментів

Шпалери — несподівано потужний інструмент дизайну. У 2025 році вони переживають нову хвилю популярності: сучасні матеріали дають ефект глибини, об’ємності та навіть інтерактивності.

На що звернути увагу:

геометричні візерунки додають динаміки;

рослинні мотиви добре працюють в екостилі;

темні шпалери — вдалий контраст для білого або сріблястого телевізора.

Шпалери на стіні за телевізором. Фото: Vivo

Водночас варто уникати глянцевих шпалер — вони створюють відблиски на екрані. Вибирайте матові або з м’якою текстурою, додають дизайнери.

Класичний комод і біла стіна — перевірена симетрія

Для тих, хто цінує спокій і впорядкованість, ідеально підійде класичний підхід: телевізор на білій стіні, а під ним — дерев’яний комод. Простота, яка не втрачає актуальності.

Чому працює:

білий колір не відволікає увагу від перегляду;

комод — місце для зберігання приставок, кабелів, книг;

дерев’яна текстура додає теплоти візуальному образу.

Комод під телевізором. Фото: Stephen Kent Johnson

Але зверніть увагу на висоту комода — вона має відповідати ергономіці. Занизький або завищений екран створює дискомфорт при тривалому перегляді.

Поради для створення ідеальної стіни за телевізором

Враховуйте розмір кімнати: У маленьких приміщеннях уникайте темних кольорів і громіздких конструкцій, щоб не звузити простір. Подумайте про освітлення: Додайте приховане LED-підсвічування за телевізором або бра на стіні, щоб створити затишну атмосферу. Сховайте дроти: Використовуйте кабель-канали або спеціальні панелі, щоб усі кабелі були непомітними. Дотримуйтесь балансу: Якщо стіна яскрава чи текстурна, тримайте решту інтер’єру стриманим, і навпаки.

Як повідомлялось, у 2025 році вимоги до дизайну житла значно змінилися. Рішення, які раніше були в тренді, тепер можуть здешевити інтер'єр та видаватися застарілими. Якщо ви плануєте ремонт або оновлення простору, важливо знати, яких помилок варто уникати, щоб ваша квартира виглядала сучасно та стильно.

Також зазначим, при облаштуванні спальні ми прагнемо створити оазис спокою та відновлення. Проте один, на перший погляд, незначний елемент — колір стін — може кардинально змінити ситуацію. Вдало підібрані відтінки створюють атмосферу гармонії та сприяють якісному сну. Натомість неправильний вибір кольору може негативно вплинути на ваш настрій, рівень стресу та навіть якість відпочинку.