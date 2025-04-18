Найгірший колір для спальні у 2025 році — є дуже токсичним

Жінка в ліжку. Фото: Freepik

Коли мова заходить про облаштування спальні, більшість із нас думає про затишок, спокій, місце для відновлення. Проте один, здавалося б, дрібний елемент може перекреслити всі зусилля — невдалий колір стін. І якщо гармонійне поєднання відтінків створює атмосферу спокою, то помилка з тоном здатна буквально зіпсувати якість сну, загальний настрій і навіть вплинути на рівень стресу.

Як пише видання Homes and gardens, дослідження психологів кольору підтверджують: колір безпосередньо впливає на нервову систему. Вибір фарби — це не лише справа стилю, а й інструмент формування настрою. Деякі кольори викликають напруження, тривожність або навіть дратівливість.

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Червоний: лідер серед деструктивних кольорів у спальні

Серед усіх можливих — найгіршим кольором стін для спальні фахівці вважають червоний. Цей колір активно асоціюється з енергією, емоціями, збудженням та навіть агресією. У невеликих кількостях він може оживити інтер’єр, але як домінантний фон у спальні — це катастрофа.

Причини:

червоний підвищує пульс і кров’яний тиск;

стимулює нервову систему замість того, щоб її заспокоювати;

пригнічує здатність до глибокого сну.

У результаті — відпочинок не приносить полегшення, прокидання супроводжується втомою, а настрій коливається.

Червона спальня. Фото: Unsplash

Інші сумнівні кольори, які шкодять атмосфері сну

Хоча червоний — лідер антирейтингу, існують інші відтінки, яких варто уникати у спальні.

Яскраво-оранжевий

Він здається теплим і позитивним, але викликає надмірну енергійність, яка суперечить ідеї відпочинку. Сприяє надмірній активності мозку перед сном.

Яскраво-оранжева спальня. Фото: Unsplash

Неонові кольори (лаймовий, бірюзовий, яскраво-рожевий)

Хоч і виглядають сучасно, вони перевантажують сприйняття, особливо у вечірній час. Це знижує якість сну та збільшує втому вранці.

Бірюзова спальня. Фото: Unsplash

Темно-коричневий та чорний

Попри те, що іноді здаються стильними, надто темні кольори пригнічують, створюють відчуття замкненості та тиску. Вони візуально "зменшують" простір.

Темно-коричнева спальня. Фото: Unsplash

Металеві сірі відтінки

Сірий у великій кількості — це асоціація з холодом і стерильністю. Відчуття беземоційності й холоду порушує інтимність простору.

Сіра спальня. Фото: Unsplash

Яскраво-жовтий

Якщо у вітальні цей колір може викликати радість, то у спальні він перевантажує нервову систему, особливо у великих кількостях.

Яскраво-жовта спальня. Фото: Unsplash

Якими можуть бути наслідки поганого вибору кольору

Хронічна втома — навіть після 8 годин сну.

Погіршення настрою — дратівливість, нестабільність.

Зниження якості відпочинку, що впливає на концентрацію вдень.

Розлади сну — труднощі з засинанням і часті пробудження.

Особливо важливо уникати невдалих кольорів у дитячих спальнях і кімнатах людей, схильних до тривожності.

Як не помилитися: поради щодо вибору кольору для спальні

Обирайте приглушені тони . Пастельні, туманний синій, м’який зелений або світло-бежевий — усе це варіанти, які сприяють розслабленню.

. Пастельні, туманний синій, м’який зелений або світло-бежевий — усе це варіанти, які сприяють розслабленню. Тестуйте фарбу на стіні у різному освітленні . Те, що виглядає приємно в магазині, може дратувати ввечері при лампі. Завжди перевіряйте в реальному просторі.

. Те, що виглядає приємно в магазині, може дратувати ввечері при лампі. Завжди перевіряйте в реальному просторі. Дотримуйтеся принципу "менше — краще". Не насичуйте спальню надміром кольору. Акценти можна зробити текстилем або декором, а стіни — залишити нейтральними.

Як повідомлялось, вибір кольору стін є ключовим елементом дизайну інтер'єру, оскільки невдалий відтінок може спотворити сприйняття приміщення. У 2025 році актуальні кольори не лише гармонійно доповнюють простір, але й вносять динаміку, відкриваючи нові можливості для оформлення. Тому при виборі кольору варто враховувати сучасні тенденції для створення стильного та збалансованого інтер'єру.

Зазначимо також, насичений коричневий відтінок Mocha Mousse визнано кольором 2025 року, символізуючи спокій, природність та вишуканість. Цей вибір підкреслює сучасне прагнення до гармонії, затишку та елегантної простоти. Mocha Mousse втілює бажання оточити себе комфортом і відчути близькість до природи.