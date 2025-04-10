Спальня Вікторії Бекхем: як особисті фото змінюють дизайн інтер’єру (фото)

Девід та Вікторія Бекхем. Фото: Reuters

Спальня — найінтимніше приміщення дому. Саме тут ми шукаємо спокій, відновлення та внутрішню рівновагу. І якщо хтось знає, як створити атмосферу абсолютного затишку, то це Вікторія Бекхем. Її спальня стала справжнім натхненням для дизайнерів інтер’єру завдяки одному, здавалося б, простому рішенню — настінному декору у вигляді особистих фотографій.

Як пише видання Homes and gardens, простір, у якому живе пара Вікторії та Девіда Бекхемів, — це не просто елегантний інтер’єр у стилі бутик-готелю з темним деревом та стриманими відтінками. Це простір, наповнений сенсом. На головній стіні — обрамлені знімки самої Вікторії та її чоловіка. Такий крок додав інтер’єру не тільки естетики, а й глибини.

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Дизайнери звертають увагу на психологічний ефект, який справляє персоналізоване мистецтво. У 2024 році Fujifilm провела опитування, результати якого вразили: понад 80% людей відчувають емоційне полегшення й щастя, переглядаючи фото з близькими. Це не дивно — особисті спогади активізують позитивні асоціації, викликають усмішку й створюють відчуття дому.

Чому фотографії — це більше, ніж просто декор

Особисті фото у спальні — це не лише про стиль. Це про емоційний комфорт. Особливо у просторі, де важливо почуватися спокійно. Вибір саме таких зображень (а не абстрактних принтів чи модних постерів) дозволяє сформувати інтимний простір, який "говорить" мовою власника.

У Бекхемів це працює бездоганно: знімки на стіні — це не глянцеві постановки, а реальні, живі моменти. Саме тому спальня виглядає не як декорація, а як місце, у якому хочеться залишитись.

Вікторія Бекхем у спальні. Фото: victoriabeckham/Instagram

Як повторити цей прийом у своєму домі

Створити подібну атмосферу у своїй спальні не потребує великих зусиль чи бюджету. Ось кілька порад:

виберіть особисті знімки, які викликають у вас теплі емоції. Це можуть бути фото з подорожей, весільні знімки або кадри, де ви поруч із тими, кого любите;

розташуйте фото у зонах відпочинку. Ідеальне місце — стіна над ліжком, як у Бекхемів. Це центральна точка кімнати, яка задає тон усьому простору;

підберіть стильні, але стримані рамки. У тренді зараз натуральне дерево, білі або чорні рами без зайвих декоративних елементів. Вони не затьмарюють фото, а підкреслюють їхню емоційну вагу;

залишайте простір між фото. Галерейне розташування (кілька невеликих знімків у симетрії) краще, ніж одна велика картина. Так створюється відчуття динаміки та гармонії;

додайте світло. Тепле підсвічування над фотографіями або лампи з м’яким жовтим світлом поруч з ліжком допоможуть зробити простір ще затишнішим.

Інші ідеї для стін спальні

Хоч фото — ключовий елемент спальні Вікторії Бекхем, є й альтернативи або доповнення. Дизайнери радять звернути увагу на пейзажі, які викликають сентиментальні спогади. Наприклад, види з вашої малої батьківщини, фото місць сили або ж натюрморти у спокійних тонах.

Також варто подумати про змішані композиції: фото + цитати, гобелени, невеликі полички з деталями. Головне — уникати візуального шуму. Спальня має бути простором для розслаблення, а не візуального перевантаження, наголошують експерти.

Зазначимо, у світі дизайну інтер'єрів рідко який предмет меблів викликає такий фурор, як диван Вікторії Бекхем. Не бренд і не форма, а його несподіваний фісташковий колір став головним трендом весняно-літнього сезону 2025 року. Тепер кожен прагне додати цей свіжий відтінок у свій дім, надихаючись вибором відомої дизайнерки.

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