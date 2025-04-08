Вітальня Клаудії Шиффер: дизайн інтер'єру вітальні (фото)

Клаудія Шиффер. Reuters

Мінімалізм давно перестав бути просто трендом — він став своєрідною мовою сучасного житла. І саме Клаудія Шиффер стала тією, хто переконливо показав: простота може не лише вражати, а й залишатися вічно актуальною. Її вітальня — доказ того, що стиль починається з деталей, а не з розкоші.

На знімках з Instagram модель демонструє простір, у якому немає нічого зайвого — тільки те, що має значення. Основу інтер’єру складають білий колір і натуральне дерево. Відтінки охайного білого створюють світлий фон, а дерев’яні елементи — консоль, столик-табурет і підлога — додають тепла, глибини й природної текстури.

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"Позачасовість" інтер’єру: чому дизайн вітальні Шиффер не старіє

Експерти вважають її вітальню ідеальним прикладом позачасового дизайну. У ній немає агресивних кольорів, тимчасових трендів або надмірного декору. Замість цього — універсальні матеріали, стримані форми й природне світло, що проникає через великі вікна.

Такий підхід дозволяє простору залишатися актуальним незалежно від змін у моді. А ще — зменшує потребу в ремонтах, переоформленнях і витратах. У часи, коли переосмислення споживання стає нормою, ця естетика набуває ще більшої цінності.

Клаудія Шиффер у вітальні. Фото: claudiaschiffer/Instagram

Скандинавський мінімалізм, який легко повторити

Краса інтер’єру вітальні Клаудії — у його досяжності. Він має розкішний вигляд, але побудований на простих рішеннях. І це добра новина: відтворити подібний настрій можна навіть у невеликій квартирі.

Поради від дизайнерів для створення схожого простору:

ставка на якісні матеріали. Дерево, натуральні тканини, вовна — це те, що зробить інтер’єр теплим і довговічним;

білі стіни як фон. Вони дозволяють меблям і деталям "звучати" голосніше;

текстура — новий колір. Плетені кошики, лляні штори, грубуваті покривала — все це додає глибини навіть у світлу гаму;

форма замість декору. Витончені контури меблів і правильні пропорції важливіші за кількість предметів;

світло як ключовий інструмент. Максимум природного освітлення й мінімум громіздких штор — це основа скандинавського настрою.

Мінімалізм без холоду: як зробити простір теплим

Попри візуальну стриманість, інтер’єр не виглядає стерильним, наголошують експерти. І в цьому ще один секрет — теплі відтінки деревини й м’який текстиль не дозволяють простору бути "порожнім". Усе виглядає затишно, продумано й водночас спонтанно — як ненав’язливий діалог між формою та змістом.

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