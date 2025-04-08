Гостиная Клаудии Шиффер: дизайн интерьера гостиной (фото)

Клаудия Шиффер. Reuters

Минимализм давно перестал быть просто трендом — он стал своеобразным языком современного жилья. И именно Клаудия Шиффер стала той, кто убедительно показал: простота может не только впечатлять, но и оставаться вечно актуальной. Ее гостиная — доказательство того, что стиль начинается с деталей, а не с роскоши.

На снимках из Instagram модель демонстрирует пространство, в котором нет ничего лишнего — только то, что имеет значение. Основу интерьера составляют белый цвет и натуральное дерево. Оттенки аккуратного белого создают светлый фон, а деревянные элементы — консоль, столик-табурет и пол — добавляют тепла, глубины и естественной текстуры.

Реклама

Читайте также:

Как пишет издание Homes and gardens, использование овечьей шерсти в кресле и глубокого марокканского ковра задает ритм пространства. Это не просто красота — это тактильная привлекательность, которую не передать фото. Такая комбинация текстур — один из главных секретов скандинавского стиля, делающий интерьер одновременно простым и многогранным.

"Вневременность" интерьера: почему дизайн гостиной Шиффер не стареет

Эксперты считают ее гостиную идеальным примером вневременного дизайна. В ней нет агрессивных цветов, временных трендов или чрезмерного декора. Вместо этого — универсальные материалы, сдержанные формы и естественный свет, проникающий через большие окна.

Такой подход позволяет пространству оставаться актуальным вне зависимости от изменений в моде. А еще — уменьшает потребность в ремонтах, переоформлениях и затратах. Во времена, когда переосмысление потребления становится нормой, эта эстетика приобретает еще большую ценность.

Клаудия Шиффер в гостиной. Фото: claudiaschiffer/Instagram

Скандинавский минимализм, который легко повторить

Красота интерьера гостиной Клаудии — в его достижимости. Он выглядит роскошно, но построен на простых решениях. И это хорошая новость: воссоздать подобное настроение можно даже в небольшой квартире.

Советы от дизайнеров для создания похожего пространства:

ставка на качественные материалы. Дерево, натуральные ткани, шерсть — это то, что сделает интерьер теплым и долговечным;

белые стены как фон. Они позволяют мебели и деталям "звучать" громче;

текстура — новый цвет. Плетеные корзины, льняные шторы, грубоватые покрывала — все это добавляет глубины даже в светлую гамму;

форма вместо декора. Изящные контуры мебели и правильные пропорции важнее количества предметов;

свет как ключевой инструмент. Максимум естественного освещения и минимум громоздких штор — это основа скандинавского настроения.

Минимализм без холода: как сделать пространство теплым

Несмотря на визуальную сдержанность, интерьер не выглядит стерильным, отмечают эксперты. И в этом еще один секрет — теплые оттенки древесины и мягкий текстиль не позволяют пространству быть "пустым". Все выглядит уютно, продуманно и одновременно спонтанно — как ненавязчивый диалог между формой и содержанием.

Ранее Клаудия Шиффер обнародовала снимок своей прихожей, который мгновенно привлек внимание дизайнеров интерьера. Их заинтересовало не только оформление пространства, но и определенные элементы декора. Эксперты уже говорят о начале новой тенденции в дизайне интерьеров, вдохновленной этим фото.

А известные актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер, привыкшие к публичности, на этот раз поразили не киноролью. Их гостиная под открытым небом в Беверли-Хиллз стала сенсацией среди дизайнеров и архитекторов. Этот необычный проект вызвал оживленное обсуждение в профессиональной среде.