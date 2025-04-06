Вітальня просто неба Міли Куніс: новий тренд 2025 року (фото)

Міла Куніс. Фото: Reuters

Міла Куніс і Ештон Кутчер звикли до камер, червоних доріжок і пильної уваги. Але їхній головний проєкт останніх років — не нова роль у кіно, а вітальня просто неба в Беверлі-Гіллз. Саме вона стала предметом обговорень у професійному середовищі дизайнерів інтер’єру та архітекторів.

Як пише видання Homes ans gardens, цей зовнішній простір — не просто зона відпочинку, а втілення мрії про єдність з природою, гармонію стилів і повну злитість з внутрішніми просторами будинку.

Реклама

Читайте також:

Природна палітра, що "зшиває" інтер'єр і екстер'єр

Дизайнери, що працювали над проєктом, вирішили не вигадувати екстравагантних рішень, а звернулися до перевірених природних формул: гама з відтінків коричневого, бежевого, зеленого та легкі вкраплення фіолетового створили атмосферу затишку та глибокої стилістичної єдності. В інтер’єрі використані дерево, льон, камінь — усе витримано в однаковій тональності.

Міла Куніс і Ештон Кутчер. Фото: backenandbacken/Instagram

Така палітра не тільки візуально об’єднує простір усередині та зовні будинку, а й створює настрій спокою та балансу.

Дизайнери створили вітальню просто неба. Фото: backenandbacken/Instagram

Дизайнери досягли головного — природність не виглядає нав’язаною, вона органічна, мов частина пейзажу.

"Кімнати" просто неба: як структурувати відкритий простір

Головна дизайнерська ідея — зробити вуличну вітальню продовженням інтер’єру, а не окремою частиною ділянки.

Міла Куніс у захваті від своєї вітальні. Фото: backenandbacken/Instagram

Простір поділили на функціональні зони: місце для вечерь, релакс-зона з м’якими меблями, куточок з рослинами. Завдяки цим "кімнатам" простір легко читається, виглядає цілісним і продуманим до деталей.

"Сад завжди має бути продовженням вашого будинку, тому важливо перенести комфорт домашнього інтер'єру на вулицю. Один із способів зробити це — розділити відкритий простір на "кімнати", виділивши окремі зони для їжі та відпочинку", — каже дизайнерка Сью Джонс.

З вітальні Міли Куніс чудовий краєвид. Фото: backenandbacken/Instagram

Як втілити ідею вітальні просто неба у себе

Не обов’язково мати маєток на шість акрів, як у Куніс і Кутчера. Навіть балкон або невелике патіо можна перетворити на стильну зону відпочинку, дотримуючись кількох базових правил.

Спирайтесь на інтер’єр

Колірна палітра, фактури, стиль меблів — усе це має перегукуватися з кімнатами усередині. Це створює безперервний візуальний потік і відчуття простору.

Думайте про погоду

Для відкритих зон важливі матеріали: обирайте стійкі до вологи тканини, меблі з термодерева або металу з антикорозійним покриттям. Забезпечте тінь — з допомогою пергол, штор або висаджених дерев.

Забезпечте комфорт

Навіть найменша зона повинна бути затишною: подушки, килими для зовнішнього використання, тепле освітлення — усе це створює "вітальний" настрій. Не бійтеся текстилю: сучасні технології дозволяють використовувати навіть м’які оббивки на відкритому повітрі.

Додайте "зелений" акцент

Рослини — не просто декор, а важливий елемент атмосфери. У зоні Куніс вони слугують і перегородками, і природною "ізоляцією" від шуму, і кольоровими акцентами.

Раніше ми розповідали, що Різ Візерспун, відома акторка Голлівуду, вражає не лише своїм акторським талантом, а й вишуканим смаком в інтер'єрі. Її вітальня демонструє сміливе та оригінальне поєднання різноманітних принтів і яскравих кольорів.

Також ми повідомляли, що попри постійні зміни у світі дизайну інтер'єрів, диван Вікторії Бекхем спричинив справжній фурор. Уся увага зосереджена на його несподівано трендовому фісташковому кольорі. Цей відтінок зеленого став головним фаворитом весняно-літнього сезону 2025, надихаючи багатьох додати його до своїх осель.