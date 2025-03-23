Фісташковий диван Вікторії Бекхем — чому дизайнери у захваті

Вікторія Бекхем. Фото: Reuters

Світ дизайну інтер'єрів постійно змінюється, але рідко трапляється, щоб один предмет меблів викликав такий резонанс, як диван Вікторії Бекхем. І справа не у бренді чи формі — вся увага прикута до кольору. Фісташковий зелений став несподіваним фаворитом весняно-літнього сезону 2025 року, і тепер усі прагнуть додати його у свої домівки.

Як пише видання Homes & Gardens, сучасний дизайн інтер'єру знову повертається до природи. Відтінки, натхненні їжею — від насиченого вишневого до ніжного авокадового — вже давно приваблюють дизайнерів.

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Фісташковий зелений став останнім у цьому ряду, та його популярність зростає швидше за інші. І тепер він офіційно увійшов у "гардеробну" трендів завдяки Вікторії Бекхем.

Чому цей відтінок підкорив дизайнерів

Фісташковий зелений — це універсальний баланс між стриманістю та ефектністю. Він не такий яскравий, як лаймовий, і не настільки глибокий, як смарагдовий. Це той самий "золота середина", що виглядає розкішно, але не надто зухвало.

Експерти вважають, що цей колір має кілька головних переваг:

заспокійливий ефект. Фісташковий відтінок створює відчуття гармонії та спокою, тому чудово підходить для житлових приміщень;

Фісташковий відтінок створює відчуття гармонії та спокою, тому чудово підходить для житлових приміщень; легке поєднання. Він вдало комбінується з пастельними, нейтральними та навіть контрастними кольорами;

Він вдало комбінується з пастельними, нейтральними та навіть контрастними кольорами; елемент розкоші. У поєднанні з темними тонами та благородними матеріалами фісташковий додає вишуканості.

Як Вікторія Бекхем використала фісташковий в інтер'єрі

Фешн-ікона завжди знає, як створити тренд, і її особистий простір — не виняток. Гардеробна Бекхем виконана в спокійних пастельних тонах, а фісташковий диван став єдиним яскравим акцентом. Він контрастує з темним килимом, що робить його ще виразнішим.

Диван Вікторії Бекхем. Фото: victoriabeckham/Instagram

Дизайнери відзначають, що це ідеальний приклад грамотного використання кольору. Фісташковий не "перевантажує" простір, а лише додає характеру. Це підтверджує і психологія кольорів: зелений асоціюється з природою, а значить, створює відчуття стабільності.

Як додати фісташковий у свій інтер'єр

Фісташковий — це не просто трендовий колір, а спосіб оживити будь-який інтер'єр. Ось кілька порад від експертів, як його використати:

текстильні акценти — подушки, штори чи пледи у фісташкових відтінках зроблять простір більш цікавим;

стіни чи меблі — для сміливих рішень можна пофарбувати одну зі стін або обрати меблі у цьому відтінку;

контрастні комбінації — дизайнери рекомендують поєднувати фісташковий із баклажановим, сірим чи кремовим для балансу;

рослини та декор — якщо не хочете кардинальних змін, додайте в інтер'єр кімнатні рослини у фісташкових горщиках чи стильні аксесуари.

Зазначимо, традиційно, дизайнери радять використовувати лише один акцентний візерунок, щоб уникнути перевантаження простору. Однак Майлі Сайрус сміливо порушує ці правила, створюючи ванну кімнату, яка є справжнім втіленням її неповторного стилю та індивідуальності.

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