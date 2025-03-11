Їдальня Гвінет Пелтроу: несподіване поєднання кольорів в інтер'єрі

Гвінет Пелтроу. Фото: кадр з фильму "Залізна людина 3"

Голлівудська акторка та бізнесвумен Гвінет Пелтроу вкотре довела, що справжній стиль народжується у сміливих рішеннях. Її розкішна їдальня стала предметом обговорення дизайнерів через несподіване поєднання кольорів, яке раніше вважалося "забороненим". Світло-блакитні стіни, чорні меблі та підлога — така комбінація не мала б працювати, але результат вражає.

Як пише видання Homes and gardens, у дизайні інтер’єрів існує правило: чорний і темно-синій разом можуть створити надто похмурий ефект. Це поєднання часто виглядає або перевантаженим, або занадто темним, що робить простір візуально тіснішим.

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Проте дизайнерка Бріджет Романек, яка оформлювала будинок Пелтроу, майстерно обійшла цей стереотип, використовуючи тонкі акценти, текстури та баланс світлих елементів.

Чому чорний і синій — це не помилка, а тренд

Чорний колір символізує елегантність, силу й драматичність, тоді як синій — спокій та витонченість. Разом вони можуть створювати складний, але розкішний образ, якщо правильно розставити акценти. У випадку їдальні Гвінет Пелтроу цей баланс досягається кількома хитрощами.

Білий як посередник. У дверних отворах, на стелі та столі присутні білі елементи, які візуально "розширюють" простір і пом'якшують контраст між чорним і синім.

У дверних отворах, на стелі та столі присутні білі елементи, які візуально "розширюють" простір і пом'якшують контраст між чорним і синім. Гра текстур. Глянцева чорна підлога протиставлена матовим шпалерам із текстурним візерунком. Це створює глибину та уникає відчуття "злиття" кольорів.

Глянцева чорна підлога протиставлена матовим шпалерам із текстурним візерунком. Це створює глибину та уникає відчуття "злиття" кольорів. Округлі форми. Усі меблі мають плавні, закруглені лінії, що додає затишку та м’якості загальній картині.

Усі меблі мають плавні, закруглені лінії, що додає затишку та м’якості загальній картині. Динамічні шпалери. Вони містять як чорні, так і сині елементи, завдяки чому поєднання виглядає природним, а не штучно нав'язаним.

Їдальня Гвінет Пелтроу. Фото: brigetteromanek/Instagram

Як використати цей підхід у своєму інтер’єрі

Хоча чорний і синій здаються ризикованими разом, вони можуть працювати у просторі, якщо:

розбавити їх світлими тонами (білий, світло-сірий, бежевий);

пограти з фактурами — матові поверхні поруч із глянцевими додають виразності;

використати плавні форми у меблях, аби зробити атмосферу м’якшою;

додати природні мотиви — як у шпалерах Гвінет, де є зображення дерев, що оживлює простір.

використати малюнки та візерунки — вони допоможуть гармонійно інтегрувати кольори.

Їдальня Гвінет Пелтроу — чудовий приклад того, як порушення традиційних правил може призвести до створення унікального та естетично бездоганного дизайну. Це доводить, що головне в інтер'єрі — не суворе дотримання канонів, а гармонія та комфорт, які можна досягти навіть за допомогою, здавалося б, "заборонених" рішень.

Раніше дизайнери відзначили особливий стиль інтер'єру Едрієна Броуді, який став прикладом сучасного арт-деко. Актор не тільки підкорив кіносвіт своєю грою, але й продемонстрував вишуканий смак у дизайні власного житла.

Зазначимо, що у 2025 році підвісне освітлення знову в моді, попри популярність вбудованих світильників. Особливо трендовими стали ретро-світильники, як у кухні співачки Аріани Гранде. Цей елемент дизайну додає інтер'єру вишуканості та неповторності.