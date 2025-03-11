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Несподіване поєднання — як Гвінет Пелтроу змінила правила дизайну

11 березня 2025 15:10
Катерина Балаєва - редактор
Їдальня Гвінет Пелтроу: несподіване поєднання кольорів в інтер'єрі
Гвінет Пелтроу. Фото: кадр з фильму "Залізна людина 3"
Катерина Балаєва - редактор

Голлівудська акторка та бізнесвумен Гвінет Пелтроу вкотре довела, що справжній стиль народжується у сміливих рішеннях. Її розкішна їдальня стала предметом обговорення дизайнерів через несподіване поєднання кольорів, яке раніше вважалося "забороненим". Світло-блакитні стіни, чорні меблі та підлога — така комбінація не мала б працювати, але результат вражає.

Як пише видання Homes and gardens, у дизайні інтер’єрів існує правило: чорний і темно-синій разом можуть створити надто похмурий ефект. Це поєднання часто виглядає або перевантаженим, або занадто темним, що робить простір візуально тіснішим.

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Проте дизайнерка Бріджет Романек, яка оформлювала будинок Пелтроу, майстерно обійшла цей стереотип, використовуючи тонкі акценти, текстури та баланс світлих елементів.

Чому чорний і синій — це не помилка, а тренд

Чорний колір символізує елегантність, силу й драматичність, тоді як синій — спокій та витонченість. Разом вони можуть створювати складний, але розкішний образ, якщо правильно розставити акценти. У випадку їдальні Гвінет Пелтроу цей баланс досягається кількома хитрощами.

  • Білий як посередник. У дверних отворах, на стелі та столі присутні білі елементи, які візуально "розширюють" простір і пом'якшують контраст між чорним і синім.
  • Гра текстур. Глянцева чорна підлога протиставлена матовим шпалерам із текстурним візерунком. Це створює глибину та уникає відчуття "злиття" кольорів.
  • Округлі форми. Усі меблі мають плавні, закруглені лінії, що додає затишку та м’якості загальній картині.
  • Динамічні шпалери. Вони містять як чорні, так і сині елементи, завдяки чому поєднання виглядає природним, а не штучно нав'язаним.

 

Несподіване поєднання — як Гвінет Пелтроу змінила правила дизайну - фото 1
Їдальня Гвінет Пелтроу. Фото: brigetteromanek/Instagram

Як використати цей підхід у своєму інтер’єрі

Хоча чорний і синій здаються ризикованими разом, вони можуть працювати у просторі, якщо:

  • розбавити їх світлими тонами (білий, світло-сірий, бежевий);
  • пограти з фактурами — матові поверхні поруч із глянцевими додають виразності;
  • використати плавні форми у меблях, аби зробити атмосферу м’якшою;
  • додати природні мотиви — як у шпалерах Гвінет, де є зображення дерев, що оживлює простір.
  • використати малюнки та візерунки — вони допоможуть гармонійно інтегрувати кольори.

Їдальня Гвінет Пелтроу — чудовий приклад того, як порушення традиційних правил може призвести до створення унікального та естетично бездоганного дизайну. Це доводить, що головне в інтер'єрі — не суворе дотримання канонів, а гармонія та комфорт, які можна досягти навіть за допомогою, здавалося б, "заборонених" рішень.

Раніше дизайнери відзначили особливий стиль інтер'єру Едрієна Броуді, який став прикладом сучасного арт-деко. Актор не тільки підкорив кіносвіт своєю грою, але й продемонстрував вишуканий смак у дизайні власного житла.

Зазначимо, що у 2025 році підвісне освітлення знову в моді, попри популярність вбудованих світильників. Особливо трендовими стали ретро-світильники, як у кухні співачки Аріани Гранде. Цей елемент дизайну додає інтер'єру вишуканості та неповторності.

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