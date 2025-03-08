Крісло Едрієна Броуді стало трендом 2025 року: стиль арт деко повертається

Едрієн Броуді. Фото: Reuters

Цього року Едрієн Броуді здобув "Оскар" за найкращу чоловічу роль у фільмі "Бруталіст". Його акторський талант вразив критиків, проте не меншу увагу привернула й естетика його дому. Дизайнери відзначили особливий стиль його інтер'єру, що став зразком сучасного бачення арт деко.

Як пише видання Homes and gardens, особливої уваги заслуговує крісло-акцент у вітальні актора. Глибокий відтінок синього, виразні геометричні форми та дорогі матеріали роблять його взірцем гламурного, але водночас елегантного декору. Саме ця естетика зараз відроджується, і чимало дизайнерів називають 2025 рік роком тріумфу арт деко в інтер'єрах.

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Чому арт деко знову в моді

Стиль арт деко зародився на початку XX століття та став символом розкоші й вишуканості. Чіткі лінії, геометричні мотиви, блискучі поверхні та насичені кольори — все це повертається в сучасні інтер'єри, адаптуючись до сьогодення. В умовах мінімалізму останніх років люди почали знову прагнути вишуканих і сміливих рішень у дизайні своїх осель.

Крісло Едрієна Броуді — не просто меблевий предмет, а справжній маніфест стилю. Воно втілює всі характерні риси арт деко:

насичений колір — глибокий синій, який додає простору аристократичного шарму;

геометричність — чіткі контури, симетрія та акцент на формі;

розкішні матеріали — велюр, дерево з глянцевим покриттям, металеві вставки.

Крісло Едрієна Броуді. Фото: adrienbrody/Instagram

Як повторити стиль арт деко у власному інтер'єрі

Якщо вас надихнув вибір актора, ви можете легко інтегрувати цей стиль у своє житло.

Ось кілька порад від дизайнерів:

оберіть акцентний предмет меблів — крісло, диван або навіть журнальний столик можуть стати центром композиції. Ідеально, якщо це буде вінтажний предмет або сучасна репліка в дусі 1920-х;

ставте на геометрію — квадратні, круглі та трикутні форми гармонійно поєднуються в арт деко, додаючи простору виразності;

використовуйте дзеркальні та металеві поверхні — вони додають інтер’єру блиску та візуальної глибини;

насичені кольори та текстури — оксамит, лаковане дерево, мармурові елементи — усе це створює ефектний вигляд.

Стиль Броуді — це поєднання класики та сучасності. Його вибір не випадковий: актор обирає не просто тренди, а ті речі, що мають естетичну та історичну цінність. Якщо ви хочете додати своєму простору нотки розкоші, варто надихнутися саме арт деко — трендом, який не втрачає актуальності.

Раніше повідомлялось, відома акторка Демі Мур завжди вражала не лише своїм талантом, а й вишуканим смаком. Її будинок, зокрема кухня, викликає захоплення у дизайнерів та поціновувачів інтер'єру. Кухня Мур стала предметом жвавих обговорень, демонструючи її бездоганне почуття стилю.

Також ми розповідали, що всередині маєтку Мар-а-Лаго президента США Дональда Трампа та чому ця резиденція стала символом розкоші. Ця резиденція площею майже 6000 квадратних метрів у минулому належала мільйонерам, а зараз є домом для Дональда Трампа та його родини. Маєток є символом багатства та політичного впливу, привертаючи увагу як туристів, так і політичних діячів.