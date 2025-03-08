Кресло Эдриена Броуди стало трендом 2025 года: стиль арт-деко возвращается

Эдриен Броуди. Фото: Reuters

В этом году Эдриен Броуди получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Бруталист". Его актерский талант поразил критиков, однако не меньшее внимание привлекла и эстетика его дома. Дизайнеры отметили особый стиль его интерьера, ставший образцом современного видения арт-деко.

Как пишет издание Homes and gardens, особого внимания заслуживает кресло-акцент в гостиной актера. Глубокий оттенок синего, выразительные геометрические формы и дорогие материалы делают его образцом гламурного, но в то же время элегантного декора. Именно эта эстетика сейчас возрождается, и многие дизайнеры называют 2025 год годом триумфа арт деко в интерьерах.

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Почему арт деко снова в моде

Стиль арт деко зародился в начале XX века и стал символом роскоши и изысканности. Четкие линии, геометрические мотивы, блестящие поверхности и насыщенные цвета — все это возвращается в современные интерьеры, адаптируясь к настоящему. В условиях минимализма последних лет люди начали снова стремиться к изысканным и смелым решениям в дизайне своих домов.

Кресло Эдриена Броуди — не просто мебельный предмет, а настоящий манифест стиля. Оно воплощает все характерные черты арт деко:

насыщенный цвет — глубокий синий, который добавляет пространству аристократического шарма;

геометричность — четкие контуры, симметрия и акцент на форме;

роскошные материалы — велюр, дерево с глянцевым покрытием, металлические вставки.

Кресло Эдриена Броуди. Фото: adrienbrody/Instagram

Как повторить стиль арт деко в собственном интерьере

Если вас вдохновил выбор актера, вы можете легко интегрировать этот стиль в свое жилище.

Вот несколько советов от дизайнеров:

выберите акцентный предмет мебели — кресло, диван или даже журнальный столик могут стать центром композиции. Идеально, если это будет винтажный предмет или современная реплика в духе 1920-х;

ставьте на геометрию — квадратные, круглые и треугольные формы гармонично сочетаются в арт деко, добавляя пространству выразительности;

используйте зеркальные и металлические поверхности — они добавляют интерьеру блеска и визуальной глубины;

насыщенные цвета и текстуры — бархат, лакированное дерево, мраморные элементы — все это создает эффектный вид.

Стиль Броуди — это сочетание классики и современности. Его выбор не случаен: актер выбирает не просто тренды, а те вещи, которые имеют эстетическую и историческую ценность. Если вы хотите добавить своему пространству нотки роскоши, стоит вдохновиться именно арт деко — трендом, который не теряет актуальности.

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