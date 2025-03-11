Освітлення на кухні Аріани Гранде: головний тренд 2025 року

Аріана Гранде. Фото: Reuters

Щороку в дизайні інтер'єру з'являються нові тенденції, і 2025 не став винятком. Серед головних трендів — ефектне підвісне освітлення, яке повертається в моду попри домінування вбудованих світильників. Особливу увагу до цього тренду привернула Аріана Гранде: в її кухні головним акцентом став великий ретро-світильник.

Як пише видання Homes and gardens, витончений підвісний світильник у стилі середини століття ідеально доповнює простір кухні співачки. Він розташований у центрі кімнати, між великими вікнами, на білому фоні стелі. Його тепле світло надає кухні затишку та м’якості, створюючи естетику, яка випромінює гармонію.

Читайте також:

Чому цей світильник став іконою стилю

На перший погляд, освітлення — це лише деталь, проте саме воно часто визначає атмосферу приміщення. У випадку кухні Аріани Гранде підвісний світильник не просто виконує функціональну роль, а й формує цілісну концепцію інтер’єру.

"Поєднання сучасних тенденцій та м'яких, природних форм створює простір, сповнений чарівності. Округлі краї світильника привертають увагу, роблять інтер’єр візуально теплішим і елегантнішим", — каже експертка з дизайну Джорджія Меткалф.

Гранде обрала модель, виготовлену з льону — це не лише модно, а й екологічно. Однак аналогічний ефект можна досягти й за допомогою світильників із матового паперу або тканини. Важливим моментом є його форма: вона повинна контрастувати з іншими елементами дизайну.

Світильник на кухні Аріани Гранде. Фото: arianagrande/Instagram

Як повторити цей тренд у власному інтер’єрі

Якщо ви хочете адаптувати цей стиль у своїй кухні, зверніть увагу на кілька ключових моментів:

форма світильника. У випадку Гранде світильник має чіткі геометричні лінії, що контрастують із плавними формами меблів. Такий прийом додає простору динаміки;

У випадку Гранде світильник має чіткі геометричні лінії, що контрастують із плавними формами меблів. Такий прийом додає простору динаміки; матеріал. Натуральні текстури, як-от льон або папір, створюють ефект м’якості та природності;

Натуральні текстури, як-от льон або папір, створюють ефект м’якості та природності; місце розташування. Світильник найкраще виглядає над обіднім столом або в центрі кухні, де він стає композиційним центром;

Світильник найкраще виглядає над обіднім столом або в центрі кухні, де він стає композиційним центром; колірне поєднання. Обирайте нейтральні відтінки, щоб освітлення гармонійно вписувалося в простір.

У 2025 році тренди у дизайні інтер’єру тяжіють до м’якості, природності та виразних акцентів. Підвісний світильник у стилі середини століття, як у кухні Аріани Гранде, — це чудовий спосіб зробити вашу кухню не лише функціональною, а й стильною.

Раніше кухня Демі Мур викликала жваве обговорення серед дизайнерів та поціновувачів інтер'єру. Цей куточок в будинку акторки став справжнім втіленням її елегантного стилю та бездоганного смаку, що не могло не привернути увагу професіоналів та шанувальників дизайну.

Також українська блогерка Даша Квіткова продемонструвала свою нову кухню, що поєднує мінімалізм і природні текстури. Простір вийшов стильним і затишним завдяки гармонійному поєднанню сучасного дизайну та особистих деталей. Шанувальники були вражені результатом.