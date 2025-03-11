Освещение на кухне Арианы Гранде: главный тренд 2025 года

Ариана Гранде. Фото: Reuters

Каждый год в дизайне интерьера появляются новые тенденции, и 2025 не стал исключением. Среди главных трендов — эффектное подвесное освещение, которое возвращается в моду несмотря на доминирование встроенных светильников. Особое внимание к этому тренду привлекла Ариана Гранде: в ее кухне главным акцентом стал большой ретро-светильник.

Как пишет издание Homes and gardens, изящный подвесной светильник в стиле середины века идеально дополняет пространство кухни певицы. Он расположен в центре комнаты, между большими окнами, на белом фоне потолка. Его теплый свет придает кухне уют и мягкость, создавая эстетику, которая излучает гармонию.

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Почему этот светильник стал иконой стиля

На первый взгляд, освещение — это лишь деталь, однако именно оно часто определяет атмосферу помещения. В случае кухни Арианы Гранде подвесной светильник не просто выполняет функциональную роль, но и формирует целостную концепцию интерьера.

"Сочетание современных тенденций и мягких, естественных форм создает пространство, полное очарования. Округлые края светильника привлекают внимание, делают интерьер визуально теплее и элегантнее", — говорит эксперт по дизайну Джорджия Меткалф.

Гранде выбрала модель, изготовленную из льна — это не только модно, но и экологично. Однако аналогичный эффект можно достичь и с помощью светильников из матовой бумаги или ткани. Важным моментом является его форма: она должна контрастировать с другими элементами дизайна.

Светильник на кухне Арианы Гранде. Фото: arianagrande/Instagram

Как повторить этот тренд в собственном интерьере

Если вы хотите адаптировать этот стиль в своей кухне, обратите внимание на несколько ключевых моментов:

форма светильника. В случае Гранде светильник имеет четкие геометрические линии, контрастирующие с плавными формами мебели. Такой прием добавляет пространству динамики;

В случае Гранде светильник имеет четкие геометрические линии, контрастирующие с плавными формами мебели. Такой прием добавляет пространству динамики; Материал: натуральные текстуры, такие как лен или бумага, создают эффект мягкости и естественности;

натуральные текстуры, такие как лен или бумага, создают эффект мягкости и естественности; место расположения: светильник лучше всего смотрится над обеденным столом или в центре кухни, где он становится композиционным центром;

светильник лучше всего смотрится над обеденным столом или в центре кухни, где он становится композиционным центром; Выбирайте нейтральные оттенки, чтобы освещение гармонично вписывалось в пространство.

В 2025 году тренды в дизайне интерьера тяготеют к мягкости, естественности и выразительным акцентам. Подвесной светильник в стиле середины века, как в кухне Арианы Гранде, — это отличный способ сделать вашу кухню не только функциональной, но и стильной.

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