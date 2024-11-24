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Має багатомільйонні гонорари — які статки в Аріани Гранде

24 листопада 2024 04:00
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Скільки заробляє Аріана Гранде - приголомшлива сума
Аріана Гранде. Фото: instagram.com/arianagrande
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Співачка Аріана Гранде одна з найуспішніших та найбагатших американських артисток. За роки своєї кар'єри зірка змогла заробити собі солідний капітал, однак цей рік став для неї особливо прибутковим.

Видання Marca розсекретило чималі гонорари артистки. 

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Скільки заробила Аріана Гранде за рік

З приголомшливими статками у 230 мільйонів доларів 31-річна Аріана Гранде зарекомендувала себе як одна з найприбутковіших зірок.

Співачка може похизуватися неабиякими успіхами в своїм музичній кар'єрі. Її альбоми "Thank U", "Next" та "Positions" очолили хіт-паради та продалися мільйонними тиражами. А світовий тур Sweetener World Tour 2019 року зібрав вражаючу суму в 243,5 мільйона доларів по всьому світу. 

Американська співачка Аріана Гранде
Американська співачка Аріана Гранде. Фото: instagram.com/arianagrande

Однак, не лише музика приносить зірці гроші. Чималий прибуток Аріана отримує за свої ролі в кіно та серіалах, а також комерційні проєкти.

Співачка Аріана Гранде
Співачка Аріана Гранде. Фото: instagram.com/arianagrande

Справжнім проривом у кар'єрі Гранде стала участь у серіалі "Вікторія-переможниця" на телеканалі Nickelodeon. За три роки знімань 20 річна знаменитість заробила близко 513 мільйонів доларів.

У наступних телепроєктах Гранде також не соромиться просити гонорар побільше. Так, крісло тренера у шоу The Voice на NBC співачка погодила зайняти за 25 мільйонів доларів. Подейкують, що це був найбільший гонорар серед усіх членів журі.

Аріана Гранде у шоу The Voice
Аріана Гранде у шоу The Voice. Фото: instagram.com/arianagrande

Нещодавно Аріана також знялася у повнометражному фільмі "Wicked: Чародійка". Роль Ґлінди принесла знаменитості ще 15 мільйонів доларів.

Синтія Еріво та Аріана Гранде у фільмі Wicked: Чародійка
Синтія Еріво та Аріана Гранде у фільмі Wicked: Чародійка. Фото: instagram.com/arianagrande

На цьому успіхи Гранде не закінчуються. Не можливо оминути процвітаючу імперію краси, яку також побудувала зірка.  Її парфумерна лінія, яка почалася з трьох ароматів у 2017 році, зібрала 150 мільйонів доларів лише за рік свого дебюту. Аромат Cloud був настільки популярним, що 2021 року продавався кожні 11 секунд.

Аріана Гранде зі своїм парфюмом Cloud
Аріана Гранде зі своїм парфюмом Cloud. Фото: instagram.com/arianagrande

Тепер окрім оновленої лінійки з 14 ароматів Аріана також має бренд косметики r.e.m. beauty. Тож, вочевидь, 230 млн доларів чистого заробітку точно не межа для талановитої зірки.

Раніше ми писали, хто вважається найбагатшою жінкою в Україні. Також писали про найбагатшу дитину у світі.

гроші Аріана Ґранде багатство закордонні зірки співачка

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