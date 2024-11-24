Скільки заробляє Аріана Гранде - приголомшлива сума

Аріана Гранде. Фото: instagram.com/arianagrande

Співачка Аріана Гранде одна з найуспішніших та найбагатших американських артисток. За роки своєї кар'єри зірка змогла заробити собі солідний капітал, однак цей рік став для неї особливо прибутковим.

Видання Marca розсекретило чималі гонорари артистки.

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З приголомшливими статками у 230 мільйонів доларів 31-річна Аріана Гранде зарекомендувала себе як одна з найприбутковіших зірок.

Співачка може похизуватися неабиякими успіхами в своїм музичній кар'єрі. Її альбоми "Thank U", "Next" та "Positions" очолили хіт-паради та продалися мільйонними тиражами. А світовий тур Sweetener World Tour 2019 року зібрав вражаючу суму в 243,5 мільйона доларів по всьому світу.

Американська співачка Аріана Гранде. Фото: instagram.com/arianagrande

Однак, не лише музика приносить зірці гроші. Чималий прибуток Аріана отримує за свої ролі в кіно та серіалах, а також комерційні проєкти.

Співачка Аріана Гранде. Фото: instagram.com/arianagrande

Справжнім проривом у кар'єрі Гранде стала участь у серіалі "Вікторія-переможниця" на телеканалі Nickelodeon. За три роки знімань 20 річна знаменитість заробила близко 513 мільйонів доларів.

У наступних телепроєктах Гранде також не соромиться просити гонорар побільше. Так, крісло тренера у шоу The Voice на NBC співачка погодила зайняти за 25 мільйонів доларів. Подейкують, що це був найбільший гонорар серед усіх членів журі.

Аріана Гранде у шоу The Voice. Фото: instagram.com/arianagrande

Нещодавно Аріана також знялася у повнометражному фільмі "Wicked: Чародійка". Роль Ґлінди принесла знаменитості ще 15 мільйонів доларів.

Синтія Еріво та Аріана Гранде у фільмі Wicked: Чародійка. Фото: instagram.com/arianagrande

На цьому успіхи Гранде не закінчуються. Не можливо оминути процвітаючу імперію краси, яку також побудувала зірка. Її парфумерна лінія, яка почалася з трьох ароматів у 2017 році, зібрала 150 мільйонів доларів лише за рік свого дебюту. Аромат Cloud був настільки популярним, що 2021 року продавався кожні 11 секунд.

Аріана Гранде зі своїм парфюмом Cloud. Фото: instagram.com/arianagrande

Тепер окрім оновленої лінійки з 14 ароматів Аріана також має бренд косметики r.e.m. beauty. Тож, вочевидь, 230 млн доларів чистого заробітку точно не межа для талановитої зірки.

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