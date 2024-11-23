Хто найбагатша жінка в Україні — фото

Найбагатша жінка України — хто вона
Статус "найбагатшої жінки України" носить співвласниця великої будівельної мережі гіпермаркетів. Вона разом з чоловіком також займає четверте місце в рейтингу найзаможніших українців.
Про це пише mixfin.
Найбагатша жінка України — Галина Герега
Згідно з даними видання, у 2023 році Галина Герега стала найбагатшою жінкою в країні. Разом з чоловіком Олександром вона ділить статки у розмірі 1,2 млрд доларів. Вона є співвласницею мережі гіпермаркетів "Епіцентр" та агробізнесу "Епіцентр Агро".
Перший магазин родина відкрила у 2003 році. Був створений цілий конгломерат з різних компаній та продовжують активно розвиватися. Загалом у мережі "Епіцентр" — 72 торговельних центри, а кількість працівників мережі перевищила 38 тисяч осіб. У довгострокових планах подружжя — масштабування мережі "Епіцентр" до 500 локацій протягом наступних 20 років.
За рейтингом видання "Фокус" Олександр та Галина Гереги нині займають 4 місце серед найзаможніших українців. Їхні спільні статки на 2024 рік — 1,24 млрд доларів.
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