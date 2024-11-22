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Найбагатший король в світі — хто він та які статки має

22 листопада 2024 05:00
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Найбагатший король в світі - хто це та скільки в нього грошей
Король Таїланду Маха Вачхіралонгкон. Фото: www.royaloffice.th
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Король Маха Вачхіралонгкон, також відомий як Рама X, визнаний найбагатший монархом в світі. Статки правителя Таїланду у 36 разів перевищують заробітки його колеги, короля Великої Британії Чарльза III.

Чим володіє Рама Х, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Статки Рама Х оцінюються у приголомшливу суму — від 29 до 43 мільярдів доларів.

За даними Reuters, король Таїланду володіє 6560 гектарами землі, а також близько 40 тис. орендних контрактів по всій країні.

Окрім того, Рама Х має у власності 23% активів найбільшого банку Таїланду Siam Commercial Bank та найбільшого промислового конгломерату держави Siam Cement Group.

Якщо деякі багатії збирають елітні авто, Вачхіралонгкон може похизуватися власним аерофлотом, у якому 38 реактивних літаків і гелікоптерів.

Багатство короля в основному формується за рахунок таїландського Crown Property Bureau — агентства, яке управляє його статками та майном.

Рама Х зійшов на тайський престол у грудні 2016 року у віці 64 років після смерті свого батька, короля Пуміпона Адульядета (Рами IX). Він став найстаршим монархом Таїланду, який зайняв престол.

Вачхіралонгкон має сімох дітей від трьох різних дружин. Проте лише троє з дітей монарха мають королівські титули, зокрема син Рама Х та майбутній король, принц Дипангкорн Расмічоті.

Зараз король Таїланду одружений учетверте. Вачхіралонгкон у 66 років взяв за дружину 40-річну колишню очільницю королівської охорони.

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Таїланд багатство королівська родина закордонні зірки гроші

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