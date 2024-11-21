Рейтинг холостяків королівської крові - найбажаніші чоловіки Європи

Принц Микола Данський. Фото: instagram.com/nikolaitildanmark

Хоч раз у своєму життя кожен чув неймовірні історія кохання про прекрасних принців. Виявляється, і в наш час можна знайти неодруженого спадкоємця королівської крові.

Редакція Новини.LIVE ділиться рейтингом найбажаніших холостяків серед королівських родин Європи.

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Костянтин-Алексіос — принц Греції та Данії

26-річний хрещеник принца Вільяма один із найбажаніших холостяків Європи. Він член неправлячої грецької королівської родини та спадкоємець престолу спадкового короля Греції Павла ІІ.

Принц Костянтин-Алексіос. Фото: instagram.com/robinhunterblake

Костянтин-Алексіос народився у Нью-Йорку. 2004 року разом із батьками переїхав до Лондона, але 2017 повернувся до США, де закінчив Джорджтаунський університет.

Інтереси члена монаршої родини включають музику, фотографію та моделінг. В останньому, до речі, принц має певні успіхи.

Костянтин-Алексіос — принц Греції та Данії. Фото: instagram.com/greek_royal

Артур Чатто

Онук принцеси Великої Британії Маргарет один із найбажаніших наречених країни. 25-річний Артур Чатто не претендує на королівський престол, проте має чималі статки та статус.

Син леді Сари Чатто перший член королівської сім'ї, який вступив до полку. Зараз Артур несе службу у морській піхоті. Окрім того, холостяк відомий як великий прихильник спорту та активного відпочинку.

Принц Данії Нікола

Красунчик-принц вже встиг прославитися не лише своїм королівським корінням, а й значними успіхами у моделінгу. Старший син принца Йоахіма та його дружини Олександри, графині Фредеріксборг, є сьомим у черзі на датський престол, тож будує кар'єру подалі від політики.

Майбутня наречена принца може не турбуватися про його статки, адже Нікола може похизуватися високими заробітками та й чималим родинним спадком.

Себастьян Люксембурзький

Досі не має пари і принц Люксембургу, Нассау та Парми Себастьян. 32-річний спадкоємець аристократії служив в армії Люксембургу, а також здобув освіту у сфері маркетингу та комунікацій в університеті США.

Себастьян вільно володіє люксембурзькою, англійською, німецькою, іспанською та французькою мовами. А також захоплюється мистецтвом та спортом.

Фердинанд Габсбурґ-Лотаринґен

Один зі спадкоємців наймогутнішої династії Європи прославився як успішний автогонщик. Правнук императора Австрии Карла I у свої 27 років вже став переможцем чемпіонату світу з автоперегонів на витривалість 2021 року та 24 годин Ле-Мана (2021) у класі LMP2.

Фердинанд є ерцгерцогом Австрії, але не займається політичною справою. Натомість завидний холостяк любить подорожувати різними країнами світу та може похизуватися чималим капіталом.

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