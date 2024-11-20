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Королівське кохання — весільні фото Єлизавети II і принца Філіпа

20 листопада 2024 07:00
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
77-ма річниця весілля королеви Єлизавети та принца Філіпа
Весілля королеви Єлизавети та принца Філіпа. Фото: Hulton-Deutsch/Collection/CORBIS/Corbis
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Сьогодні, 20 листопада, королева Єлизавета II і принц Філіп святкували б 77-му річницю свого весілля. Їхній шлюб тривав 73 роки.

Редакція Новини.LIVE розкаже про історію знайомства королівського подружжя та цікаві деталі з їх весілля.

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Знайомство королеви Єлизавети та принца Філіпа

Королівська історія кохання бере свій початок у 1934 році, коли восьмирічна принцеса Єлизавета та 13-річний принц Грецький і Данський Філіп вперше зустрілися на весіллі принца Джорджа, герцога Кентського, та принцеси Марини. Вони почали спілкуватися лише через п'ять років, у 1939 році.

13-річна принцеса Єлизавета почала листуватися з 18-річним принцом Філіпом, який служив у Королівському флоті. Вони підтримували спілкування під час Другої світової війни, поки принц Філіп перебував на службі в Європі, Канаді та Японії.

Весілля королеви Єлизавети та принца Філіпа

Після повернення до Великої Британії принц Філіп відвідав короля Георга VI, батька принцеси Єлизавети, і попросив її руки. Він зробив їй пропозицію з каблучкою, розробленою ювеліром Філіпом Антробусом, із діамантів з тіари, що належала його матері, принцесі Алісі Баттенберзькій.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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За бажанням батька Єлизавети короля Георга VI, про заручини пари було оголошено лише 9 липня 1947 року — через цілий рік після пропозиції та трохи більше ніж через два місяці після того, як принцесі Єлизаветі виповнився 21 рік.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Церемонія відбулася у Вестмінстерському абатстві 20 листопада 1947 року і транслювалася радіостанцією Бі-Бі-Сі для понад 200-мільйонної аудиторії.

Сукню для Єлизавети II розробив покійний модельєр Норман Гартнелл, і, як відомо, матеріал для неї довелося купувати за продовольчі талони, оскільки країна все ще оговтувалася від наслідків Другої світової війни.

Їхній шлюб тривав 73 роки, аж до смерті принца Філіпа 8 квітня 2021 року. Королева Єлизавета очолила британський престол після смерті свого чоловіка. Вона продовжувала виконувати свої королівські обов'язки аж до своєї смерті, 8 вересня 2022 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на аукціоні продали шматок торта з весілля королеви Єлизавети II. Також ми писали, що принц Гаррі та Меган Маркл сваряться через плани на Різдво.

шлюб королева Єлизавета принц Філіп королівська родина церемонія

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