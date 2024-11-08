Принц Гаррі та Меган Маркл не можуть домовитися про відпочинок на Різдво

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Меган Маркл вважає, що для них із принцом Гаррі "вкрай важливо" залишитися в Каліфорнії на різдвяні свята. Інсайдери стверджують, що принц мріє провести цей час із родиною у Великій Британії.

Про це повідомляє The Mirror US.

Читайте також:

Принц Гаррі та Меган Маркл не можуть домовитись

Зазвичай клан Віндзорів на Різдво вирушає до Сандрінгема, але останні кілька років Меган і Гаррі перебувають в Америці. Інсайдер припустив, що Меган хоче продовжити традицію тихого Різдва в їхньому будинку в Монтесіто у Каліфорнії.

"На її думку, для них усіх дуже важливо бути вдома в Монтесіто під час канікул — особливо після того напруження, яке їм довелося пережити останнім часом", — зазначає джерело.

На думку одного з інсайдерів, Меган впевнена, що різдвяний період має стати для них з Гаррі часом, коли вони зможуть "натиснути на паузу" після напруженої роботи.

"Ідея про те, що Гаррі змусить її погодитися на Різдво у Великій Британії з королівською родиною, просто смішна. Гаррі не на одній хвилі з Меган", — додало джерело.

Меган і Гаррі провели Різдво з членами королівської сім'ї лише двічі — один раз у 2017 році, а потім ще раз у 2018 році. Відтоді, як вони пішли у відставку у 2020 році, стосунки пари з королівською родиною були напруженими.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, Меган Маркл та принц Гаррі придбали будинок в Європі. А також Меган Маркл назвала умови, за яких її діти зможуть побачитися з дідусем королем Чарльзом.