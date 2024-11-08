Принц Гарри и Меган Маркл не могут договориться об отдыхе на Рождество

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

Меган Маркл считает, что для них с принцем Гарри "крайне важно" остаться в Калифорнии на рождественские праздники. Инсайдеры утверждают, что принц мечтает провести это время с семьей в Великобритании.

Об этом сообщает The Mirror US.

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Обычно клан Виндзоров на Рождество отправляется в Сандрингем, но последние несколько лет Меган и Гарри находятся в Америке. Инсайдер предположил, что Меган хочет продолжить традицию тихого Рождества в их доме в Монтесито в Калифорнии.

"По ее мнению, для них всех очень важно быть дома в Монтесито во время каникул — особенно после того напряжения, которое им пришлось пережить в последнее время", — отмечает источник.

По мнению одного из инсайдеров, Меган уверена, что рождественский период должен стать для них с Гарри временем, когда они смогут "нажать на паузу" после напряженной работы.

"Идея о том, что Гарри заставит ее согласиться на Рождество в Великобритании с королевской семьей, просто смешна. Гарри не на одной волне с Меган", — добавил источник.

Меган и Гарри провели Рождество с членами королевской семьи всего дважды — один раз в 2017 году, а затем еще раз в 2018 году. С тех пор как они ушли в отставку в 2020 году, отношения пары с королевской семьей были напряженными.

Напомним, недавно стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри приобрели дом в Европе. А также Меган Маркл назвала условия, при которых ее дети смогут увидеться с дедушкой королем Чарльзом.