На аукціоні продали шматок торта з весілля королеви Єлизавети ІІ
Шматок торта з весілля королеви Єлизавети II і принца Філіпа був проданий на аукціоні. Новий власник придбав ексклюзив за 2 200 фунтів стерлінгів (117 тисяч гривень).
Про це повідомляє BBC.
Десерт з весілля королеви Єлизавети ІІ
Фруктовий торт був знайдений під ліжком у валізі через 77 років. Шматочок був подарований тодішньою принцесою Єлизаветою економці палацу в Единбурзі Маріон Полсон з 1931 по 1969 рік.
"Це справжня маленька знахідка, маленька капсула часу у вигляді славетного торта",— сказав Джеймс Грінтер з аукціонного дому Reeman Dansie, що базується в Колчестері.
Торт, за який спочатку очікували отримати 500 фунтів стерлінгів (27 тисяч гривень), був проданий учаснику торгів з Китаю, який придбав його телефоном.
Пані Полсон дали шматочок на знак подяки за те, що вона купила молодятам гарний десертний сервіз.
Вона зберігала торт до своєї смерті у 1980-х роках. Шматочок знайшли в оригінальній подарунковій коробці разом з листом від королеви, датованим листопадом 1947 року.
"Ми з чоловіком глибоко зворушені тим, що ви долучилися до того, щоб зробити нам такий чудовий весільний подарунок. Ми обоє зачаровані десертним сервізом. Різні квіти і красиві кольори, я знаю, викличуть велике захоплення у всіх, хто його побачить", — йдеться у листі.
Нагадаємо, Елтон Джон вирішив продати майже тисячу своїх речей. А раніше ми писали, що одяг принцеси Діани виставили на аукціон.
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