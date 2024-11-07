Продали шматок торта з весілля королеви Єлизавети ІІ

Королева Єлизавета ІІ. Фото: instagram.com/royalty.crown_/

Шматок торта з весілля королеви Єлизавети II і принца Філіпа був проданий на аукціоні. Новий власник придбав ексклюзив за 2 200 фунтів стерлінгів (117 тисяч гривень).

Про це повідомляє BBC.

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Десерт з весілля королеви Єлизавети ІІ

Фруктовий торт був знайдений під ліжком у валізі через 77 років. Шматочок був подарований тодішньою принцесою Єлизаветою економці палацу в Единбурзі Маріон Полсон з 1931 по 1969 рік.

"Це справжня маленька знахідка, маленька капсула часу у вигляді славетного торта",— сказав Джеймс Грінтер з аукціонного дому Reeman Dansie, що базується в Колчестері.

Торт, за який спочатку очікували отримати 500 фунтів стерлінгів (27 тисяч гривень), був проданий учаснику торгів з Китаю, який придбав його телефоном.

Пані Полсон дали шматочок на знак подяки за те, що вона купила молодятам гарний десертний сервіз.

Вона зберігала торт до своєї смерті у 1980-х роках. Шматочок знайшли в оригінальній подарунковій коробці разом з листом від королеви, датованим листопадом 1947 року.

Шматок торта з весілля королеви Єлизавети ІІ. Фото: BBC

"Ми з чоловіком глибоко зворушені тим, що ви долучилися до того, щоб зробити нам такий чудовий весільний подарунок. Ми обоє зачаровані десертним сервізом. Різні квіти і красиві кольори, я знаю, викличуть велике захоплення у всіх, хто його побачить", — йдеться у листі.

Нагадаємо, Елтон Джон вирішив продати майже тисячу своїх речей. А раніше ми писали, що одяг принцеси Діани виставили на аукціон.