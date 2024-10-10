На аукціоні продадуть реквізит зі зйомок легендарних стрічок "Зоряні війни", "Бетмен"

Шолом Штурмовика із фільму "Зоряні Війни". Фото: Reuters

На аукціоні Propstore у Лондоні продадуть реквізит зі зйомок легендарних стрічок "Зоряні війни", "Бетмен" та "Хороший, поганий і злий" із Клінтом Іствудом. За продані речі планують виручити більше 13 млн доларів.

Про це пише Reuters.

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Propstore продасть понад 1800 лотів на своєму щорічному живому аукціоні, який цього року триватиме з 14 по 17 листопада. За оцінками експертів, він може принести понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів (13,1 мільйона доларів США).

На торги виставлені речі, які носили або використовували деякі з найвідоміших голлівудських акторів під час зйомок у легендарних фільмах, зокрема про Джеймса Бонда і Гаррі Поттера.

Найціннішим екземпляром є шолом зі сцени "Рухайся" у фільмі "Зоряні війни: Нова надія", який оцінюється в $326 900-$654 000 (13,4-27 млн гривень).

На аукціоні також виставлять палицю Йоди, використовувалася у різних частинах "Зоряних війн".

Серед лотів є, зокрема, костюм бетмена Майкла Кітона з "Повернення Бетмена", костюм Деніела Крейга у фільмі про Бонда "Координати "Скайфолл" і змінений піджак 2015 року, який носив персонаж Майкла Джей Фокса Марті Макфлай у фільмі "Назад у майбутнє, частина II" а також пальто Іствуда з фільму "Хороший, поганий і злий".

Серед інших цікавинок — шолом і маска Рассела Кроу з "Гладіатора", маска-привид, яку носив Генрі Вінклер у ролі директора Артура Гімбри у фільмі "Крик", і сукня Елізабет Тейлор у фільмі "Клеопатра".

Нагадаємо, Елтон Джон вирішив продати майже тисячу своїх речей. А раніше ми писали, що одяг принцеси Діани виставили на аукціон.