На аукционе продадут реквизит по съемкам легендарных лент "Звездные войны", "Бэтмен"

Шлем Штурмовика из фильма "Звездные Войны". Фото: Reuters

На аукционе Propstore в Лондоне продадут реквизит со съемок легендарных лент "Звездные войны", "Бэтмен" и "Хороший, плохой и злой" с Клинтом Иствудом. За проданные вещи планируют выручить более 13 млн. долларов.

Об этом пишет Reuters.

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Propstore продаст более 1800 лотов на своем ежегодном аукционе, который в этом году продлится с 14 по 17 ноября. По оценкам экспертов, он может принести более 10 млн. фунтов стерлингов (13,1 млн. долларов США).

На торги выставлены вещи, которые носили или использовали некоторые из самых известных голливудских актеров во время съемок в легендарных фильмах, в частности о Джеймсе Бонде и Гарри Поттере.

Самым ценным экземпляром является шлем со сцены "Двигайся" в фильме "Звездные войны: Новая надежда", который оценивается в $326 900-$654 000 (13,4-27 млн гривен).

На аукционе также выставят палку Йоды, использовавшуюся в разных частях "Звездных войн".

Среди лотов есть, в частности, костюм бетмена Майкла Китона из "Возвращения Бэтмена", костюм Дэниела Крейга в фильме о Бонде "Координаты "Скайфолл" и измененный пиджак 2015 года, который носил персонаж Майкла Джей Фокса Марти Макфлай в фильме "Назад в будущее, часть II" а также пальто Иствуда из фильма "Хороший, плохой и злой".

Среди других интересных вещей — шлем и маска Рассела Кроу из "Гладиатора", маска-призрак, которую носил Генри Винклер в роли директора Артура Гимбры в фильме "Крик", и платье Элизабет Тейлор в фильме "Клеопатра".

Напомним, Элтон Джон решил продать около тысячи своих вещей. А раньше мы писали, что одежду принцессы Дианы выставили на аукцион.