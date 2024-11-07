Продали кусок торта со свадьбы королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II. Фото: instagram.com/royalty.crown_/

Кусок торта со свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа был продан на аукционе. Новый владелец приобрел эксклюзив за 2200 фунтов стерлингов (117 тысяч гривен).

Об этом сообщает BBC/

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Десерт со свадьбы королевы Елизаветы II

Фруктовый торт был найден под кроватью в чемодане спустя 77 лет. Кусочек был подарен тогдашней принцессой Елизаветой, экономке дворца в Эдинбурге Марион Полсон с 1931 по 1969 год.

"Это настоящая маленькая находка, маленькая капсула времени в виде знаменитого торта", — сказал Джеймс Гринтер из аукционного дома Reeman Dansie, базирующегося в Колчестере.

Торт, за который первоначально ожидали получить 500 фунтов стерлингов (27 тысяч гривен), был продан участнику торгов из Китая, который купил его по телефону.

Госпоже Полсон дали кусочек в благодарность за то, что она купила молодоженам хороший десертный сервиз.

Она хранила торт до своей смерти в 1980-х годах. Кусочек нашли в оригинальной подарочной коробке вместе с письмом от королевы, датированным ноябрем 1947 года.

Кусок торта со свадьбы королевы Елизаветы II. Фото: BBC

"Мы с мужем глубоко тронуты тем, что вы приобщились к тому, чтобы сделать нам такой замечательный свадебный подарок. Мы оба очарованы десертным сервизом. Разные цветы и красивые цвета, я знаю, вызовут большой восторг у всех, кто его увидит", — говорится в письме.

Напомним, Элтон Джон решил продать около тысячи своих вещей. А раньше мы писали, что одежду принцессы Дианы выставили на аукцион.