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Королевская любовь — свадебные фото Елизаветы II и принца Филиппа

20 ноября 2024 07:00
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
77-я годовщина свадьбы королевы Елизаветы и принца Филиппа
Свадьба королевы Елизаветы и принца Филиппа. Фото: Hulton-Deutsch/Collection/CORBIS/Corbis
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Сегодня, 20 ноября, королева Елизавета II и принц Филипп праздновали бы 77-ю годовщину своей свадьбы. Их брак длился 73 года.

Редакция Новини.LIVE расскажет об истории знакомства королевских супругов и интересных деталях их свадьбы.

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Знакомство королевы Елизаветы и принца Филиппа

Королевская история любви берет свое начало в 1934 году, когда восьмилетняя принцесса Елизавета и 13-летний принц Греческий и Датский Филипп впервые встретились на свадьбе принца Джорджа, герцога Кентского, и принцессы Марины. Они начали общаться только пять лет спустя, в 1939 году.

13-летняя принцесса Елизавета начала переписываться с 18-летним принцем Филиппом, служившим в Королевском флоте. Они поддерживали общение во время Второй мировой войны, пока принц Филипп находился на службе в Европе, Канаде и Японии.

Свадьба королевы Елизаветы и принца Филиппа

По возвращении в Великобританию принц Филипп навестил короля Георга VI, отца принцессы Елизаветы, и попросил ее руки. Он сделал ей предложение с кольцом, разработанным ювелиром Филиппом Антробусом, из бриллиантов из принадлежащей его матери тиары принцессе Алисе Баттенбергской.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По желанию отца Елизаветы короля Георга VI, о помолвке пары было объявлено только 9 июля 1947 года — через год после предложения и чуть более двух месяцев после того, как принцессе Елизавете исполнился 21 год.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Церемония состоялась в Вестминстерском аббатстве 20 ноября 1947 года и транслировалась радиостанцией Би-Би-Си для более чем 200-миллионной аудитории.

Платье для Елизаветы II разработал покойный модельер Норман Гартнелл, и, как известно, материал для нее пришлось покупать за продовольственные талоны, поскольку страна все еще приходила в себя от последствий Второй мировой войны.

Их брак длился 73 года, вплоть до смерти принца Филиппа 8 апреля 2021 года. Королева Елизавета возглавила британский престол после смерти мужа. Она продолжала исполнять свои королевские обязанности вплоть до своей смерти, 8 сентября 2022 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

Напомним, ранее мы рассказывали, что на аукционе продали кусок торта со свадьбы королевы Елизаветы II. Также мы писали, что принц Гарри и Меган Маркл ссорятся из-за планов на Рождество.

брак королева Елизавета принц Филипп королевская семья церемония

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