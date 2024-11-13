Найбагатша королівська родина світу - чим володіє сім'я Аль-Нахайян

Родина Аль-Нахайян. Фото: instagram.com/mohamedbinzayed

Найбагатшою королівською родиною в світі є правляча династія Об'єднаних Арабських Еміратів Аль-Нахайян. Статки цієї сім'ї перевищують ВВП деяких країн.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чим володіють нащадки шейха.

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Керує родиною Мухаммед бін Заїд Аль-Нахайян — третій президент ОАЕ та емір Абу-Дабі. Шейх та його дружина мають дев'ятеро нащадків — чотирьох синів та п'ятьох доньок. Повнолітні члени сім'ї займають посади як в уряді, так і в приватному секторі країни.

Королівська родина ОАЕ. Фото: instagram.com/mohamedbinzayed

2023 року Bloomberg визнав родину Аль-Нахайян найбагатшими в світі. За підрахунками видання, їхні статки становлять близько 305 мільярдів доларів.

Родина завдячує своїм багатством нафті, адже Аль-Нахайян володіють найбільшими родовищами "чорного золота".

У володінні родини розкішний президентський палац Каср аль-Ватан в Абу-Дабі, інтер'єр та екстер'єр якого приголомшують своєю величністю та красою.

Однак це не єдина резиденція родини шейха. У власності сім'ї Аль-Нахайян також нерухомість по всьому світу. Зокрема, маєток неподалік Мадриду в Іспанії. Подейкують, що 19 років після його придбання родина жодного разу не приїхала туди, натомість утриманням будинку займається 15 осіб персоналу.

У самому тільки Лондоні родина має 140 об'єктів нерухомості, розташованих у таких районах, як Mayfair, Marylebone, Knightsbridge і Kensington.

Одним з найдорожчих маєтків у власності Аль-Нахайян є Аскот-Плейс. Старовинний будинок розташований неподалік від Віндзорського палацу та займає близько 400 акрів землі.

Аскот-Плейс. Фото: скриншот

Елітну нерухомість залишив у спадок покійний президент ОАЕ, батько нинішнього правителя, Халіфа бін Заїд Аль-Нахайян.

До елітних будинків та величних палаців також варто додати чималу кількість авто та яхт. Зокрема, найбільшу приватну яхту у світі Azzam — довжиною 180 метрів і вартістю 615 мільйонів доларів, яку обслуговують 500 людей.

Також родина є великими прихильниками футболу. Від 2013 року Аль-Нахайян володіють холдингом City Football Group, до якого належить футбольний клуб "Манчестер Сіті".

Королівська родина Аль-Нахайян. Фото: instagram.com/mohamedbinzayed

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