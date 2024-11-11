Скільки грошей у принцеси Леонор - стали відомі статки майбутньої королеви Іспанії - фото

Авто, прикраси та маєтки — чим володіє 19-річна принцеса Іспанії
Старша донька короля Іспанії Філіпа та королеви Летиції — принцеса Леонор — одна з найбагатших спадкоємців монарших родин у Європі. Принцеса Астурійська перша в черзі на престол свого батька.
Редакція Новини.LIVE розповідає, що успадкувала від своїх батьків 19-річна Леонор.
Статки іспанської принцеси Леонор
Перша дитина іспанського короля та його дружини отримала від своїх батьків не лише титул та право зайняти королівський престол, а й багатомільярдний спадок. За підрахунками у ЗМІ, статки усієї іспанської королівської родини становлять близько 200 мільйонів доларів.
У свої 19 років принцеса Леонор може похизуватися власним автопарком. У гаражі майбутньої королеви є Rolls-Royce, Bugatti, Lamborghini та інші розкішні авто загальною сумою на 300 мільйонів доларів.
Подейкують, що до спадку доньки короля належать криптовалюти, які оцінюють у приблизно 900 мільйонів доларів.
@leanorysofia
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Окрім того, принцеса Астурійська володіє активами в нерухомості, серед якої будинок вартістю 150 мільйонів доларів, та акціями футбольних клубів на суму три мільйони доларів.
Любить спадкоємиця іспанського трону і вишукані речі та прикраси. В своїй колекції Леонор може похизуватися стильним вбранням із золотим оздобленням та навіть туфлями із цього дорогоцінного металу. Також дівчина отримала у спадок велику колекцію діамантових прикрас.
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la jura de la Constitución de la Princesa Leonor por sus 18 años. ¡Larga vida a la futura reina! #fyp #fyyyyyyyyyyyyyyyy #parati #princesaleonor #princesadeasturias #🇪🇸 #españa #leonoredit #royalfamily #familiareal♬ original sound - femme fatale
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