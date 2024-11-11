Скільки грошей у принцеси Леонор - стали відомі статки майбутньої королеви Іспанії - фото

Принцеса Леонор. Фото: Reuters

Старша донька короля Іспанії Філіпа та королеви Летиції — принцеса Леонор — одна з найбагатших спадкоємців монарших родин у Європі. Принцеса Астурійська перша в черзі на престол свого батька.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що успадкувала від своїх батьків 19-річна Леонор.

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Статки іспанської принцеси Леонор

Перша дитина іспанського короля та його дружини отримала від своїх батьків не лише титул та право зайняти королівський престол, а й багатомільярдний спадок. За підрахунками у ЗМІ, статки усієї іспанської королівської родини становлять близько 200 мільйонів доларів.

Королівська родина Іспанії. Фото: instagram.com/casareal.es

У свої 19 років принцеса Леонор може похизуватися власним автопарком. У гаражі майбутньої королеви є Rolls-Royce, Bugatti, Lamborghini та інші розкішні авто загальною сумою на 300 мільйонів доларів.

Принцеса Іспанії Леонор. Фото: Reuters

Подейкують, що до спадку доньки короля належать криптовалюти, які оцінюють у приблизно 900 мільйонів доларів.

Окрім того, принцеса Астурійська володіє активами в нерухомості, серед якої будинок вартістю 150 мільйонів доларів, та акціями футбольних клубів на суму три мільйони доларів.

Донька короля Іспанії Леонор.Фото: instagram.com/casareal.es

Любить спадкоємиця іспанського трону і вишукані речі та прикраси. В своїй колекції Леонор може похизуватися стильним вбранням із золотим оздобленням та навіть туфлями із цього дорогоцінного металу. Також дівчина отримала у спадок велику колекцію діамантових прикрас.

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