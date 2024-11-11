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Авто, прикраси та маєтки — чим володіє 19-річна принцеса Іспанії

11 листопада 2024 18:23
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Скільки грошей у принцеси Леонор - стали відомі статки майбутньої королеви Іспанії - фото
Принцеса Леонор. Фото: Reuters
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Старша донька короля Іспанії Філіпа та королеви Летиції — принцеса Леонор — одна з найбагатших спадкоємців монарших родин у Європі. Принцеса Астурійська перша в черзі на престол свого батька.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що успадкувала від своїх батьків 19-річна Леонор.

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Статки іспанської принцеси Леонор

Перша дитина іспанського короля та його дружини отримала від своїх батьків не лише титул та право зайняти королівський престол, а й багатомільярдний спадок. За підрахунками у ЗМІ, статки усієї іспанської королівської родини становлять близько 200 мільйонів доларів.

Королівська родина Іспанії
Королівська родина Іспанії. Фото: instagram.com/casareal.es

У свої 19 років принцеса Леонор може похизуватися власним автопарком. У гаражі майбутньої королеви є Rolls-Royce, Bugatti, Lamborghini та інші розкішні авто загальною сумою на 300 мільйонів доларів.

Принцеса Іспанії Леонор
Принцеса Іспанії Леонор. Фото: Reuters

Подейкують, що до спадку доньки короля належать криптовалюти, які оцінюють у приблизно 900 мільйонів доларів.

Окрім того, принцеса Астурійська володіє активами в нерухомості, серед якої будинок вартістю 150 мільйонів доларів, та акціями футбольних клубів на суму три мільйони доларів. 

Донька короля Іспанії Леонор
Донька короля Іспанії Леонор.Фото: instagram.com/casareal.es

Любить спадкоємиця іспанського трону і вишукані речі та прикраси. В своїй колекції Леонор може похизуватися стильним вбранням із золотим оздобленням та навіть туфлями із цього дорогоцінного металу. Також дівчина отримала у спадок велику колекцію діамантових прикрас. 

@mssfemmefatale

la jura de la Constitución de la Princesa Leonor por sus 18 años. ¡Larga vida a la futura reina! #fyp #fyyyyyyyyyyyyyyyy #parati #princesaleonor #princesadeasturias #🇪🇸 #españa #leonoredit #royalfamily #familiareal

♬ original sound - femme fatale

Нагадаємо, раніше Трап зізнався, в яких стосунках був із покійною королевою Єлизаветою.

Також ми писали, Кейт Міддлтон повернулася до королівських обов'язків на тлі лікування від раку.

 

багатство королівська родина спадок Іспанія Принцеса Леонор

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