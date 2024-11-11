Сколько денег у принцессы Леонор - стало известно состояние наследницы трона Испании - фото

Авто, украшения и дома — чем владеет 19-летняя принцесса Испании
Старшая дочь короля Испании Филиппа и королевы Летиции – принцесса Леонор — одна из самых богатых наследников монарших семей в Европе. Принцесса Астурийская первая в очереди на престол своего отца.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, что унаследовала от своих родителей 19-летняя Леонор.
Состояние испанской принцессы Леонор
Первый ребенок испанского короля и его жены получил от своих родителей не только титул и право занять королевский престол, но и многомиллиардное наследие. По подсчетам в СМИ, состояние всей испанской королевской семьи составляет около 200 миллионов долларов.
В свои 19 лет принцесса Леонор может похвастаться своим автопарком. В гараже будущей королевы есть Rolls-Royce, Bugatti, Lamborghini и другие роскошные авто на 300 миллионов долларов.
Поговаривают, что к наследию дочери короля относятся криптовалюты, которые оценивают примерно в 900 миллионов долларов.
@leanorysofia
Princess Leonors первый день в Португалии! #fyp #forupage #leanorysofia #princessleonor #princessleonorofspain #princessleonorfasturias #princessleonordeborbon #princessleonordeborbonyortiz ortizofasturias #leonordeborbon #leonordeborbonyortiz #infantasofiaofspain #infantasofiaofspain ofiadeborbonofspain #infantadonasofiadeborbonyortizofspain #spainroyalfamily #spanishroyalfamily♬ son original - ODEN2
Кроме того, принцесса Астурийская владеет активами в недвижимости, среди которой дом стоимостью 150 миллионов долларов, и акциями футбольных клубов на сумму три миллиона долларов.
Любит наследница испанского трона и изысканные вещи и украшения. В своей коллекции Леонор может похвастаться стильным нарядом с золотой отделкой и даже туфлями из этого драгоценного металла. Также девушка унаследовала большую коллекцию бриллиантовых украшений.
@mssfemmefatale
la jura de la Constitució de la Princesa Leonor por sus 18 años. ¡Larga vida en la futura reina! #fyp #fyyyyyyyyyyyyyyyyy #parati #princesaleonor #princesadeasturias #🇪🇸 #españa #leonoredit #royalfamily #familiareal♬ original sound - femme fatale
Напомним, ранее Трапп признался, в каких отношениях был с покойной королевой Елизаветой.
Также мы писали, Кейт Миддлтон вернулась к королевским обязанностям на фоне лечения от рака.
Читайте Новини.LIVE!