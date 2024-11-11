Сколько денег у принцессы Леонор - стало известно состояние наследницы трона Испании - фото

Принцесса Леонора. Фото: Reuters

Старшая дочь короля Испании Филиппа и королевы Летиции – принцесса Леонор — одна из самых богатых наследников монарших семей в Европе. Принцесса Астурийская первая в очереди на престол своего отца.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что унаследовала от своих родителей 19-летняя Леонор.

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Состояние испанской принцессы Леонор

Первый ребенок испанского короля и его жены получил от своих родителей не только титул и право занять королевский престол, но и многомиллиардное наследие. По подсчетам в СМИ, состояние всей испанской королевской семьи составляет около 200 миллионов долларов.

Королевская семья в Испании. Фото: instagram.com/casareal.es

В свои 19 лет принцесса Леонор может похвастаться своим автопарком. В гараже будущей королевы есть Rolls-Royce, Bugatti, Lamborghini и другие роскошные авто на 300 миллионов долларов.

Принцесса Испании Леонора. Фото: Reuters

Поговаривают, что к наследию дочери короля относятся криптовалюты, которые оценивают примерно в 900 миллионов долларов.

Кроме того, принцесса Астурийская владеет активами в недвижимости, среди которой дом стоимостью 150 миллионов долларов, и акциями футбольных клубов на сумму три миллиона долларов.

Дочь короля Испании Леонор. Фото: instagram.com/casareal.es

Любит наследница испанского трона и изысканные вещи и украшения. В своей коллекции Леонор может похвастаться стильным нарядом с золотой отделкой и даже туфлями из этого драгоценного металла. Также девушка унаследовала большую коллекцию бриллиантовых украшений.

Напомним, ранее Трапп признался, в каких отношениях был с покойной королевой Елизаветой.

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