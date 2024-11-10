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Трамп зізнався, в яких стосунках був із королевою Єлизаветою

10 листопада 2024 07:00
Ірина Вороніна - Редактор
Ірина Вороніна
Редактор
Дональд Трамп відверто висловився про британську королівську родину
Меланія Трамп, Єлизавета II та Дональд Трамп. Скриншот: YouTube/WashingtonPost
Ірина Вороніна - Редактор
Ірина Вороніна
Редактор

Американський політик Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах у США,  відверто розповів про свої стосунки з британською королівською родиною. Зокрема, він згадав про покійну королеву Єлизавету II, з якою особисто був знайом.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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78-річний мільярдер був 45-м президентом США. В липні 2018 року разом з дружиною Меланією Трамп відвідував Велику Британію, де їх особисто зустрічала тоді монарх Сполученого Королівства, Єлизавета II (померла у вересні 2022-го).

"Вона завжди була фантастичною. Це королева Єлизавета, це частина історії на найвищому рівні. Вона була неймовірною, вона була чудовою. У нас були дуже хороші стосунки, дійсно хороші", — зазначив Дональд Трамп. 

Також родина Дональда Трампа приєдналась до королівської родини на пишному банкеті в Букінгемському палаці в червні 2019 року. Політик особисто знайомий і з іншими членами королівської родини. Під час одного з перельотів він показав фото тоді ще принца та принцеси Уельських, Чарльза та Камілли. 

"Тепер він король. Чарльз, такий гарний. І вони (Чарльз та Камілла. — Ред.) побачать найкрасивіші місця у світі, таких місць немає. Сподіваюся, з ним все добре, тому що він дійсно хороша людина. Камілла фантастична", — зазначив Трамп, коли дивився фотографії з членами королівської родини. 

Чарльз та Камілла
Чарльз та Камілла в Індії. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на аукціоні продали шматок торта з весілля королеви Єлизавети II. Також ми писали, що принц Гаррі та Меган Маркл сваряться через плани на Різдво.

Королева Камілла Дональд Трамп королева Єлизавета королівська родина король Чарльз ІІІ

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