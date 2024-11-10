Дональд Трамп откровенно высказался о британской королевской семье

Мелания Трамп, Елизавета II и Дональд Трамп. Скриншот: YouTube/WashingtonPost

Американский политик Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, откровенно рассказал о своих отношениях с британской королевской семьей. В частности, он упомянул о покойной королеве Елизавете II, с которой лично был знаком.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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78-летний миллиардер был 45-м президентом США. В июле 2018 года вместе с супругой Меланией Трамп посещал Великобританию, где их лично встречала тогда монарх Соединенного Королевства, Елизавета II (умерла в сентябре 2022-го).

"Она всегда была фантастической. Это королева Елизавета, это часть истории на самом высоком уровне. Она была невероятной, она была великолепной. У нас были очень хорошие отношения, действительно хорошие", — отметил Дональд Трамп.

Также семья Дональда Трампа присоединилась к королевской семье на пышном пиру в Букингемском дворце в июне 2019 года. Политик лично знаком и с другими членами королевской семьи. Во время одного из перелетов он показал фото еще тогда принца и принцессы Уэльских, Чарльза и Камиллы.

"Теперь он король. Чарльз, такой красивый. И они (Чарльз и Камилла. — Ред.) увидят самые красивые места в мире, таких мест нет. Надеюсь, с ним все хорошо, потому что он действительно хороший человек. Камилла фантастическая", — отметил Трамп, когда смотрел фотографии с членами королевской семьи.

Чарльз и Камилла в Индии. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы рассказывали, что на аукционе продали кусок торта со свадьбы королевы Елизаветы II. Также мы писали, что принц Гарри и Меган Маркл ссорятся из-за планов на Рождество.