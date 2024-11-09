Кейт Міддлтон завітала на фестиваль після важкої хвороби — фото

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вперше вийшла у світ за останній місяць. Вона приєдналась до свого чоловіка принца Вільяма на заході пам'яті в Королівському Альберт-холі в Лондоні.

Про це пише Page Six.

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Кейт Міддлтон з принцем Вільямом відвідали Фестиваль пам'яті, який триває в Альберт-холі в Лондоні. Захід має на меті вшанувати військовослужбовців.

Разом з ними приїхали король Чарльз та інші члени королівської родини. Кейт мала чарівний вигляд — рожевий рум'янець та радісну усмішку на обличчі. Для події вона обрала чорну сукню Alexander McQueen та сумочку Chanel.

The British Royal Family attend the Royal British Legion’s Festival of Remembrance at the Royal Albert Hall #FestivalOfRemembrance pic.twitter.com/ksYIERySGN — ꧁☕ Herbal Tea Witch🔮꧂ (@CoffeeGirl_CG) November 9, 2024

Нагадаємо, сусідка дружини Вільяма показала кумедні спільні фото з молодості. Також майбутній монарх зізнався, як переживав важку хворобу Кейт Міддлтон.