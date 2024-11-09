Кейт Миддлтон посетила фестиваль после тяжелой болезни — фото

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые вышла в свет за последний месяц. Она присоединилась к своему мужу принцу Уильяму на мероприятии памяти в Королевском Альберт-холле в Лондоне.

Об этом пишет Page Six.

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Кейт Миддлтон с принцем Уильямом посетили Фестиваль памяти в Альберт-холле в Лондоне. Мероприятие ставит себе за цель почтить военнослужащих.

Вместе с ними приехали король Чарльз и другие члены королевской семьи. Кейт выглядела очаровательно — розовый румянец и радостная улыбка на лице. Для события она выбрала черное платье Alexander McQueen и сумочку Chanel.

British Royal Family attend the Royal British Legion's Festival Remembrance в Royal Albert Hall #FestivalOfRemembrance pic.twitter.com/ksYIERySGN — ꧁☕ Herbal Tea Witch🔮꧂ (@CoffeeGirl_CG) November 9, 2024

Напомним, соседка жены Уильяма показала забавные совместные фото из молодости. Также будущий монарх признался, как переживал тяжелую болезнь Кейт Миддлтон.