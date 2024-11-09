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Королевское возвращение — Кейт Миддлтон посетила фестиваль

9 ноября 2024 22:43
Светлана Заболотная - Редактор
Кейт Миддлтон посетила фестиваль после тяжелой болезни — фото
Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Светлана Заболотная - Редактор

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые вышла в свет за последний месяц. Она присоединилась к своему мужу принцу Уильяму на мероприятии памяти в Королевском Альберт-холле в Лондоне.

Об этом пишет Page Six.

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Кейт Миддлтон с принцем Уильямом посетили Фестиваль памяти в Альберт-холле в Лондоне. Мероприятие ставит себе за цель почтить военнослужащих.

Вместе с ними приехали король Чарльз и другие члены королевской семьи. Кейт выглядела очаровательно — розовый румянец и радостная улыбка на лице. Для события она выбрала черное платье Alexander McQueen и сумочку Chanel.

Напомним, соседка жены Уильяма показала забавные совместные фото из молодости. Также будущий монарх признался, как переживал тяжелую болезнь Кейт Миддлтон.

королевская семья Кейт Миддлтон Великобритания король Чарльз ІІІ принц Уильям

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