Кейт Миддлтон посетила фестиваль после тяжелой болезни — фото

Королевское возвращение — Кейт Миддлтон посетила фестиваль
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые вышла в свет за последний месяц. Она присоединилась к своему мужу принцу Уильяму на мероприятии памяти в Королевском Альберт-холле в Лондоне.
Об этом пишет Page Six.
Кейт Миддлтон возвращается к королевским обязанностям
Кейт Миддлтон с принцем Уильямом посетили Фестиваль памяти в Альберт-холле в Лондоне. Мероприятие ставит себе за цель почтить военнослужащих.
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Вместе с ними приехали король Чарльз и другие члены королевской семьи. Кейт выглядела очаровательно — розовый румянец и радостная улыбка на лице. Для события она выбрала черное платье Alexander McQueen и сумочку Chanel.
British Royal Family attend the Royal British Legion's Festival Remembrance в Royal Albert Hall #FestivalOfRemembrance pic.twitter.com/ksYIERySGN— ꧁☕ Herbal Tea Witch🔮꧂ (@CoffeeGirl_CG) November 9, 2024
Напомним, соседка жены Уильяма показала забавные совместные фото из молодости. Также будущий монарх признался, как переживал тяжелую болезнь Кейт Миддлтон.
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