Принц Вільям прокоментував онкологію Кейт Міддлтон та короля Чарльза

Принц Уельський Вільям. Фото: Reuters

Спадкоємець британського престолу принц Вільям зізнався, що у нього був важкий рік. Принц Уельський пояснив, що складно пережив страшний діагноз дружини Кейт Міддлтон і батька короля Чарльза III.

Про це пише Page Six.

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Принц Вільям називає 2024 рік "найважчим роком у моєму житті" після того, як у його дружини Кейт Міддлтон, батька короля Чарльза, діагностували рак. Принц Уельський заявив, що він "дуже пишається" найріднішими людьми за те, що вони впоралися зі страшним діагнозом, про те він дуже болісно пережив цю новину.

Хоча 75-річний король Чарльз і 42-річна Кейт вже робили заяви про свої проблеми зі здоров'ям, Вільям вперше висловився на цю тему так відверто.

На запитання, як пройшов його рік, він відповів: "Чесно? Він був жахливим. Напевно, це був найважчий рік у моєму житті".

Нагадаємо, принцеса Уельська провела 13 ночей у лікарні в січні після операції на животі. У відеозверненні в березні вона повідомила, що хвора на рак. У вересні Кейт повідомила, що закінчила курс хіміотерапії і насолоджується кожним днем. Королю Чарльзу діагностували онкологію у лютому 2024 року після проведення операції через збільшення простати. За час тривалого лікування Чарльз отримав хороші результати і зміг повернутися до виконання своїх обов'язків та подорожей.

Раніше ми писали про те, що Бруклін Бекхем здивував зізнанням про принца Вільяма. А також ми повідомляли, що принц Вільям носить подарунок доньки-принцеси Шарлотти.