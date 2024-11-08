Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Принц Вільям зізнався, як пережив діагноз Кейт Міддлтон arrow

Принц Вільям зізнався, як пережив діагноз Кейт Міддлтон

8 листопада 2024 14:42
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Принц Вільям прокоментував онкологію Кейт Міддлтон та короля Чарльза
Принц Уельський Вільям. Фото: Reuters
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Спадкоємець британського престолу принц Вільям зізнався, що у нього був важкий рік. Принц Уельський пояснив, що складно пережив страшний діагноз дружини Кейт Міддлтон і батька короля Чарльза III.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Принц Вільям про випробування

Принц Вільям називає 2024 рік "найважчим роком у моєму житті" після того, як у його дружини Кейт Міддлтон, батька короля Чарльза, діагностували рак. Принц Уельський заявив, що він "дуже пишається" найріднішими людьми за те, що вони впоралися зі страшним діагнозом, про те він дуже болісно пережив цю новину.

Хоча 75-річний король Чарльз і 42-річна Кейт вже робили заяви про свої проблеми зі здоров'ям, Вільям вперше висловився на цю тему так відверто.

На запитання, як пройшов його рік, він відповів: "Чесно? Він був жахливим. Напевно, це був найважчий рік у моєму житті".

Нагадаємо, принцеса Уельська провела 13 ночей у лікарні в січні після операції на животі. У відеозверненні в березні вона повідомила, що хвора на рак. У вересні Кейт повідомила, що закінчила курс хіміотерапії і насолоджується кожним днем. Королю Чарльзу діагностували онкологію у лютому 2024 року після проведення операції через збільшення простати. За час тривалого лікування Чарльз отримав хороші результати і зміг повернутися до виконання своїх обов'язків та подорожей.

Раніше ми писали про те, що Бруклін Бекхем здивував зізнанням про принца Вільяма. А також ми повідомляли, що принц Вільям носить подарунок доньки-принцеси Шарлотти.

королівська родина Кейт Міддлтон онкологія король Чарльз ІІІ принц Вільям

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 Індексація пенсій — що чекає українців у 2025 році

06:01 Ощадбанк пояснив, чому може не надходити Нацкешбек — деталі

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

06:10 Індексація пенсій — що чекає українців у 2025 році

06:01 Ощадбанк пояснив, чому може не надходити Нацкешбек — деталі

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Text

12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд