Нова прикраса принца Вільяма — фото

Принц Уельський Вільям. Фото: Reuters

Під час чотириденного королівського візиту до Південної Африки на принці Вільямі, який стоїть першим в черзі на британський престол, помітили яскравий браслет. Прикрасу із бісеру з надписом "Тато" зробила для нього його донька, 9-річна принцеса Шарлотта.

Про це пише Page Six.

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Прикраса принца Уельського

Вперше Вільяма сфотографували з прикрасою від доньки під час молодіжної програми премії Earthshot Prize для лідерів клімату в Кейптауні. Його яскравий браслет виділявся на тлі чорного костюма та сірої сорочки.

5 листопада, під час дискусії на церемонії нагородження премії Earthshot Prize принц Вільям поєднав барвистий браслет з темно-синім костюмом і білою сорочкою на ґудзиках.

Прикраса принца Вільяма. Фото: Reuters

Яскравий браслет принца Вільяма нагадує прикраси з бісеру, які були в тренді під час туру Тейлор Свіфт Era Tour. Принцеса Шарлотта є великою прихильницею співачки. Щоб відсвяткувати свій 42-й день народження в червні, принц Вільям взяв двох старших дітей на концерт Тейлор Свіфт у Лондоні.

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