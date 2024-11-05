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Королева Каміла скасувала всі публічні заходи через хворобу

5 листопада 2024 17:25
Ганна Корешкова - Редактор
У королеви Каміли виявили інфекцію
Королева Великої Британії Каміла. Фото: Фото: Reuters
Ганна Корешкова - Редактор

Королева Каміла була змушена скасувати усі публічні заходи цього тижня. У дружини короля Чарльза ІІІ грудна інфекція.

Про це повідомляє BBC із посиланням на Букінгемський палац.

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"Її Величність Королева в даний час нездужає через грудну інфекцію, через що лікарі порадили їй короткий період відпочинку. З великим жалем, Її Величність була змушена відмовитися від запланованих на цей тиждень заходів, але вона дуже сподівається, що одужає вчасно і зможе взяти участь у поминальних заходах, які відбудуться цими вихідними", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що королева Каміла проходить лікування вдома під наглядом лікарів. Через інфекцію вона пропустить відкриття цьогорічного "Поля пам'яті" у Вестмінстерському абатстві в Лондоні в четвер, під час якого люди висаджують маки в пам'ять про тих, хто загинув у збройних силах. На заході королеву підмінить Біргітта, герцогиня Глостерська.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Каміла також не буде присутня на вечірньому прийомі для олімпійських та паралімпійських спортсменів, що організував її чоловік король Чарльзом ІІІ. Нагадаємо, королівське подружжя нещодавно повернулося додому з туру Австралією та Самоа.

Раніше ми писали, що з'явилися нові деталі про фінанси короля Чарльза та його родини. А також американська світська левиця Кім Кардаш'ян вдягнула прикрасу покійної принцеси Діани.

Королева Камілла королівська родина інфекції король Чарльз ІІІ хвороба

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