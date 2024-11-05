У королеви Каміли виявили інфекцію

Королева Великої Британії Каміла. Фото: Фото: Reuters

Королева Каміла була змушена скасувати усі публічні заходи цього тижня. У дружини короля Чарльза ІІІ грудна інфекція.

Про це повідомляє BBC із посиланням на Букінгемський палац.

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"Її Величність Королева в даний час нездужає через грудну інфекцію, через що лікарі порадили їй короткий період відпочинку. З великим жалем, Її Величність була змушена відмовитися від запланованих на цей тиждень заходів, але вона дуже сподівається, що одужає вчасно і зможе взяти участь у поминальних заходах, які відбудуться цими вихідними", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що королева Каміла проходить лікування вдома під наглядом лікарів. Через інфекцію вона пропустить відкриття цьогорічного "Поля пам'яті" у Вестмінстерському абатстві в Лондоні в четвер, під час якого люди висаджують маки в пам'ять про тих, хто загинув у збройних силах. На заході королеву підмінить Біргітта, герцогиня Глостерська.

Каміла також не буде присутня на вечірньому прийомі для олімпійських та паралімпійських спортсменів, що організував її чоловік король Чарльзом ІІІ. Нагадаємо, королівське подружжя нещодавно повернулося додому з туру Австралією та Самоа.

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