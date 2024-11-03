Кім Кардаш'ян вийшла на публіку у прикрасі принцеси Діани — фото

Кім Кардаш'ян вдягнула прикрасу покійної принцеси Діани
Американська бізнесвумен Кім Кардаш'ян відвідала гала-вечір LACMA Art+Film у вишуканому образі. Зірка вдягла аметистовий хрест покійної принцеси Діани.
Про це повідомляє Page Six.
Кім Кардаш'ян придбала прикрасу принцеси Діани
Кардаш'ян придбала королівську прикрасу, яка важить 5,25 карата, майже за 200 000 доларів на щорічному аукціоні Sotheby's Royal & Noble. Зірка вдягла розкішний хрестик із білою сукнею в підлогу від Gucci та кремовою накидкою. Своє темне волосся вона зібрала в стильне коротке каре.
Принцеса Діана, яка загинула в автокатастрофі в серпні 1997 року, вдягала цей кулон на довгому ланцюжку з перлів під час благодійної вечері Birthright в Лондоні в 1987 році.
Нагадаємо, раніше ми писали, що сестра Кім Кардаш’ян, Кайлі Дженнер, у рукавичках від українського бренду позувала для Vogue. Також ми розповідали, що на Кім Кардаш'ян полює сталкер, який вже нажахав іншу голлівудську зірку.
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