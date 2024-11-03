Кім Кардаш'ян вийшла на публіку у прикрасі принцеси Діани — фото

Американська бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

Американська бізнесвумен Кім Кардаш'ян відвідала гала-вечір LACMA Art+Film у вишуканому образі. Зірка вдягла аметистовий хрест покійної принцеси Діани.

Про це повідомляє Page Six.

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Кім Кардаш'ян придбала прикрасу принцеси Діани

Кардаш'ян придбала королівську прикрасу, яка важить 5,25 карата, майже за 200 000 доларів на щорічному аукціоні Sotheby's Royal & Noble. Зірка вдягла розкішний хрестик із білою сукнею в підлогу від Gucci та кремовою накидкою. Своє темне волосся вона зібрала в стильне коротке каре.

Кім Кардаш'ян на LACMA Art+Film. Фото: Reuters

Кім Кардаш'ян у прикрасі принцеси Діани. Фото: Reuters

Принцеса Діана, яка загинула в автокатастрофі в серпні 1997 року, вдягала цей кулон на довгому ланцюжку з перлів під час благодійної вечері Birthright в Лондоні в 1987 році.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сестра Кім Кардаш’ян, Кайлі Дженнер, у рукавичках від українського бренду позувала для Vogue. Також ми розповідали, що на Кім Кардаш'ян полює сталкер, який вже нажахав іншу голлівудську зірку.