Ким Кардашьян вышла на публику в украшении принцессы Дианы.

Ким Кардашьян надела украшение покойной принцессы Дианы
Американская бизнесвумен Ким Кардашьян посетила гала-вечер LACMA Art+Film в изысканном образе. Звезда надела аметистовый крест покойной принцессы Дианы.
Об этом сообщает Page Six.
Ким Кардашьян приобрела украшение принцессы Дианы
Кардашьян приобрела королевское украшение, которое весит 5,25 карата, почти за 200 тысяч долларов на ежегодном аукционе Sotheby's Royal & Noble. Звезда надела роскошный крестик с белым платьем в пол от Gucci и кремовой накидкой. Свои темные волосы она собрала в стильное короткое каре.
Принцесса Диана, которая погибла в автокатастрофе в августе 1997 года, надевала этот кулон на длинной цепочке из жемчуга во время благотворительного ужина Birthright в Лондоне в 1987 году.
Напомним, ранее мы писали, что сестра Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, в перчатках от украинского бренда позировала для Vogue. Также мы рассказывали, что на Ким Кардашьян охотится сталкер, уже напугавший другую голливудскую звезду.
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