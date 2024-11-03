Ким Кардашьян вышла на публику в украшении принцессы Дианы.

Американская бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: Reuters

Американская бизнесвумен Ким Кардашьян посетила гала-вечер LACMA Art+Film в изысканном образе. Звезда надела аметистовый крест покойной принцессы Дианы.

Об этом сообщает Page Six.

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Ким Кардашьян приобрела украшение принцессы Дианы

Кардашьян приобрела королевское украшение, которое весит 5,25 карата, почти за 200 тысяч долларов на ежегодном аукционе Sotheby's Royal & Noble. Звезда надела роскошный крестик с белым платьем в пол от Gucci и кремовой накидкой. Свои темные волосы она собрала в стильное короткое каре.

Ким Кардашьян на LACMA Art+Film. Фото: Reuters

Ким Кардашьян в украшении принцессы Дианы. Фото: Reuters

Принцесса Диана, которая погибла в автокатастрофе в августе 1997 года, надевала этот кулон на длинной цепочке из жемчуга во время благотворительного ужина Birthright в Лондоне в 1987 году.

Напомним, ранее мы писали, что сестра Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, в перчатках от украинского бренда позировала для Vogue. Также мы рассказывали, что на Ким Кардашьян охотится сталкер, уже напугавший другую голливудскую звезду.