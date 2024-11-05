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Королева Камілла з'явиться в особливому для себе фільмі

5 листопада 2024 07:00
Аркадій Махов - Редактор
Аркадій Махов
Редактор
Королева Камілла зняла фільм про жертви домашнього насильства
Королева Великої Британії Камілла. Фото: Фото: Reuters
Аркадій Махов - Редактор
Аркадій Махов
Редактор

Вже наступного тижня, 11 листопада, на британському телебаченні вийде документальний фільм "Її Величність Королева: за закритими дверима". Це особливий проєкт  для дружини монарха Чарльза III, королеви Камілли, бо в ньому порушуються теми, якими вона займається багато років. 

Про це повідомляє видання Hello

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Королева Камілла зустрілася з жертвами домашнього насильства та відвідала організації, які їх підтримують. Дружина Чарльза займається цим питанням останні вісім років та залучила до цього чимало спеціалістів. Щодо документального проєкту, то в ньому взяли участь і знаменитості. Серед них, зокрема, титуловані актори Гелен Міррен та Патрік Стюарт. 

За словами Камілли, замовчування проблеми призводить до ще гірших наслідків. Тому, запевнила дружина Чарльза, треба залучати якомога більше людей для обговорення цієї тематики. 

"Жертви насильства не повинні відчувати сорому. Це не їхня провина. І я думаю, що коли ви переконаєте їх, що це не їхня провина, вони знову почнуть ставати собою", — зазначила Королева Камілла. 

Документальний проєкт знято виключно жіночою командою та продюсерською компанією Love Monday. 

"Я з іншого покоління, і мене наповнює оптимізм бачити, як жінки все більше займають належне їм місце у світі, а підтримка такої важливої ​​людини, як королева Камілла — це величезний крок", — прокоментувала участь в проєкті акторка Гелен Міррен. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що з'явилися нові деталі про фінанси короля Чарльза та його родини. Також ми розповідали, що американська світська левиця Кім Кардаш'ян вдягнула прикрасу покійної принцеси Діани.

Королева Камілла кіно домашнє насильство королівська родина насильство

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