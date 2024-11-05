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Королева Камилла появится в особом для себя фильме

5 ноября 2024 07:00
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор
Королева Камилла сняла фильм о жертвах домашнего насилия
Королева Великобритании Камилла. Фото: Reuters
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор

Уже на следующей неделе, 11 ноября, на британском телевидении выйдет документальный фильм "Ее Величество Королева: за закрытыми дверями". Это особый проект для супруги монарха Чарльза III, королевы Камиллы, так как в нем поднимаются темы, которыми она занимается многие годы.

Об этом сообщает издание Hello.

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Особый телепроект для королевы Камиллы

Королева Камилла встретилась с жертвами домашнего насилия и посетила поддерживающие их организации. Жена Чарльза занимается этим вопросом последние восемь лет и привлекла к этому немало специалистов. Что касается документального проекта, то в нем приняли участие и знаменитости. Среди них, в частности, титулованные актеры Хелен Миррен и Патрик Стюарт.

По словам Камиллы, умолчание проблемы приводит к еще худшим последствиям. Поэтому, заверила супруга Чарльза, нужно привлекать как можно большее количество людей для обсуждения этой тематики.

"Жертвы насилия не должны испытывать стыда. Это не их вина. И я думаю, что если вы убедите их, что это не их вина, они снова начнут становиться собой", — отметила Королева Камилла.

Документальный проект снят исключительно женской командой и продюсерской компанией Love Monday.

"Я из другого поколения, и меня наполняет оптимизм видеть, как женщины все больше занимают должное им место в мире, а поддержка такого важного человека, как королева Камилла — это огромный шаг", — прокомментировала участие в проекте актриса Хелен Миррен.

Напомним, ранее мы писали, что появились новые детали о финансах короля Чарльза и его семьи. Также мы рассказывали, что американская светская львица Ким Кардашьян надела украшение покойной принцессы Дианы.

Королева Камилла кино домашнее насилие королевская семья насилие

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